Roditelji bebe tvrde da u bolnici nisu imali sanitetsko vozilo da isprate bebu prema Mostaru, pa su morali da je voze privatnim vozilom u pratnji policije, a sada se oglasila i doktorka Lamija Velagić koja je primila bebu navodeći da su imali sanitetsko vozilo, kao i da je postupala po protokolu.

- Povodom nesrećnog događaja koji se desio u našem gradu, a koji je rezultirao smrću maloletnog deteta od 11,5 meseci, ali i zbog neargumentovanih natpisa i komentara u javnosti, osećam potrebu da se kao dežurni doktor toga dana oglasim i dam uvid u sliku stvarnih dešavanja. Naime, 7.septembra 2025. godine bila sam dežurni lekar (kao mladi lekar po vokaciji sam lekar opšte prakse) u Opštoj bolnici Konjic. U 17:04 dečak od 11,5 meseci je upućen iz Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic (HMP) u Urgentni centar Opšte bolnice Konjic (UC). Dečak je došao u pratnji oca i bake, majka nije bila prisutna - navodi doktorka i dodaje da, budući da nije mogla da ga pronađe u zdravstvenom sistemu, upitala je baku da li je dete zavedeno u sistem službe zdravstvene zaštite na šta je dobila odgovor, kako tvrdi, da "dete nikada nije zdravstveno osigurano".

- Razlog upućivanja u Urgentni centar bila je povišena telesna temperatura. U razgovoru sa ocem saznajem da je dete dan ranije imalo temperaturu 37,5°C, te da je nekoliko puta povraćalo i imalo dijareju. Dalje navodi da se dete hrani isključivo kašicama. Prilikom pregleda deteta telesna temperatura je bila 38,5°C, bilo je bledo, delovalo iscrpljeno, tahipnoično (ubrzano disanje), auskultatorno na srcu se čula tahikardična srčana akcija (ubrzan rad srca), bez šumova, a na plućima pojačan disajni šum - navela je doktorka.

Ona je ukazala da su ostali nalazi bili "uredni".

- Odmah sam naložila da se uzme uzorak krvi za laboratorijsku analizu (KKS, DKS, CRP, ŠUK, UREA, KREATININ), da se uradi rendgenski snimak pluća, te u cilju spuštanja telesne temperature da se da Voltaren čepić za decu. Kontaktirali su me iz laboratorije da su vrednosti šećera u krvi povišene na aparatu, što sam proverila izmerivši šećer u krvi trakicom. Pošto je vrednost šećera bila vrlo visoka (iznosila je 17,5), odmah sam pozvala dežurnog nadležnog pedijatra, naglašavajući mu mogućnost ketoacidoze i infektivnog stanja, te da ostali nalazi još uvek nisu bili gotovi, ali da me je ovakvo stanje alarmiralo - rekla je ona.

Doktorka je naglasila da je "u daljem postupanju sa pacijentom, a po protokolu", bila dužna da sasluša uputstva dežurnog, a njoj nadređenog specijaliste pedijatra.

- Pedijatar mi je tada rekao da ne može doći u bolnicu da pregleda dete zbog bola u skočnom zglobu, te da mu pošaljem rendgensku sliku pluća i da ga nazovem kada budu gotovi svi nalazi. Nakon 10 minuta ponovo sam kontaktirala pedijatra zbog pristiglih nalaza. Tada mi je on dao uputstvo da dete pošaljem na Pedijatriju SKB Mostar. Ja sam mu rekla da ću pripremiti sve i poslati sanitet (naglašavam, to sam uvek i u ranijim slučajevima radila), na šta sam dobila uputstvo od nadležnog pedijatra da se transport obavi privatnim vozilom - rekla je ona.

Kako je navela, nakon završenog razgovora, medicinski tehničari su saopštili da su oca i dete izmestili u zasebnu sobu zbog nemilih prizora, budući da je u tom momentu u prijemni deo UC stiglo vozilo Hitne medicinske pomoći sa povređenim motociklistom.

- Odmah sam otišla do oca i saopštila mu stav pedijatra, da nalazi nisu najbolji, te da naši kapaciteti nisu u mogućnosti da se ispita tačan uzrok stanja deteta. Naglašavam, niti u jednom momentu ocu nisam rekla da nemamo sanitetsko vozilo, naprotiv - ja sam, uprkos uputstvu nadređenog lekara specijaliste, upitala oca: "Imate li prevoz, da vam ipak obezbedimo sanitet?". Otac je rekao: "Odvešću ga sam.". Na moje pitanje ima li nekoga da ide s njim do Mostara, da bude uz dete, odgovorio mi je: "Pokupiću mu majku." I otišao je. Oko 18:30 otac, dete i baka su napustili UC - rekla je ona i dodala da je sve navedeno još ranije dostavila nadležnim zdravstvenim ustanovama.

- U daljem postupanju po ovom slučaju spremna sam na saradnju sa svim nadležnim institucijama - navela je ona.

Majka preminula bebe rekla je da smatra da je doktorka iz Konjica, Lamija Velagić odgovorna za smrt njenog deteta.

- Za mene, vi niste lekar. Ja, kao majka deteta, vam kažem da ste ubili moje dete i da mu niste pružili pomoć. Pokušaćete da se branite, ali nećete uspeti. Ne mogu vam ništa jer ste ćerka ministra, ali me nije briga, postoji Bog, koji sve vidi, ali postoji i pravda, ako postoje ljudi u tom zakonu. Ako ste imali vozilo, zašto niste seli u to vozilo sa detetom i otišli ​​u Mostar u bolnicu? Nosite beli mantil i trebalo bi da znate bolje od mene da niste trebali pustiti dete da ide privatnim vozilom u Mostar, već ste trebali da sednete u vozilo hitne pomoći i odete u Mostar - rekla je ona.