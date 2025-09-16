U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u Istočnom Sarajevu, u blizini Vraca, stradala je devojka, potvrdila je portparolka Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.
POGINULA DEVOJKA U ISTOČNOM SARAJEVU: "Polo" udario u betonski stub i prevrnuo se, tuga u Republici Srpskoj
Saobraćajna nesreća je prijavljena jutros u 5:30, a učestvovalo je jedno vozilo, automobil, marke "Polo" koji je udario u betonski stub i prevrnuo se.
Pripadnici Policijske stanice Istočno Sarajevo vrše uviđaj na licu zbog čega je saobraćaj trenutno obustavljen.
