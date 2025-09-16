Slušaj vest

Saobraćajna nesreća je prijavljena jutros u 5:30, a učestvovalo je jedno vozilo, automobil, marke "Polo" koji je udario u betonski stub i prevrnuo se.

Pripadnici Policijske stanice Istočno Sarajevo vrše uviđaj na licu zbog čega je saobraćaj trenutno obustavljen.

Kurir.rs/Avaz

