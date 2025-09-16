Na carinskom terminalu u Gradišci, na graničnom prelazu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, danas se desila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba, objavili su banjalučki mediji.
Bosna i Hercegovina
"CITROEN" SE ZAKUCAO U KAMION, VOZAČ AUTA STRADAO NA LICU MESTA: Užas na carinskom terminalu u Gradišci
Slušaj vest
Nesreća se, prema nezvaničnim podacima, dogodila oko 11 časova kada je vozač automobila "Citroen" udario u kamion koji je bio ispred njega, pri čemu je nastradao.
Na mestu nesreće su vatrogasci, hitna pomoć i policija.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši