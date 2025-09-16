Slušaj vest

Nesreća se, prema nezvaničnim podacima, dogodila oko 11 časova kada je vozač automobila "Citroen" udario u kamion koji je bio ispred njega, pri čemu je nastradao.

Na mestu nesreće su vatrogasci, hitna pomoć i policija.

Kurir.rs/Beta

