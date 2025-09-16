Slušaj vest

Nova tragedija dogodila se jutros u humanitarnom naselju u Ceriku, kada je tridesetogodišnji otac J. H. vozeći automobil unazad nehotice pregazio 16-mesečnog sina.

Prema rečima komšija, samo nekoliko trenutaka ranije otac je držao dečaka u rukama, a zatim ga ostavio u dvorištu kako bi krenuo na posao.

Nesreća se dogodila pri samom izlasku vozila.

Jedna od komšinica, koja je prva pritrčala u pomoć, ispričala je da su svi bili u šoku, te da su odmah prevezli dete u Zdravstvenu stanicu u Bijeloj, ali mu, nažalost, nije bilo spasa.

Policija Brčko distrikta izašla je na mesto događaja i izvršila uviđaj.

“Policiji Brčko Distrikta BiH je u 10:08 sati iz Medicinskog centra “Bijela” prijavljeno da je otac dovezao dete u teškom stanju te da obave reanimaciju.

Odmah posle prijave policije, policijski službenici su izašli na lice mesta i preduzeli sve mere i radnje iz svoje nadležnosti na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima se navedeni događaj desio”, izjavila je Dževida Hukičević portparol Policije Brčko Distrikta BiH.

Komšije u neverici

Meštani Cerika kažu da je J. H. otac petoro dece, brižan suprug i vredan radnik koji porodicu izdržava odlazeći u nadnice kod komšija. Vest o nesreći potresla je celo naselje.

“On je uvek bio pažljiv otac, nikada mu niko nije mogao zameriti da ne brine o deci.

Ovo je nesrećan slučaj koji se mogao desiti bilo kome”, kazao je jedan od meštana.