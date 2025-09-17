Slušaj vest

Milorad Dodik zahvalio se gradonačelniku Ljubljane Zoranu Jankoviću na otvorenoj i hrabroj podršci.

- Hvala mom prijatelju Zoranu Jankoviću na otvorenoj i hrabroj podršci, kao i protivljenju odlukama Vlade Slovenije, koje predstavljaju grubo miješanje u odnose sa Republikom Srpskom. Njegov glas razuma i poštovanja pokazuje da iskreno prijateljstvo prevazilazi granice i trenutne politike - napisao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X.

Konferencija Milorada Dodika Foto: Videoplus

On je dodao da su takvi stavovi potvrda da istinske evropske vrijednosti žive kroz ljude, a ne kroz birokratske zabrane.

screenshot-1.jpg
Zoran Janković Foto: Printscreen / Euronews

- Zoran Janković je najbolja potvrda da Evropa može i mora biti bolja od onoga što danas demonstriraju razne briselske birokrate i njihov simbol - Kristijan Šmit. Činjenica je da odnosi među vladama počivaju na reciprocitetu i zato je Vlada Republike Srpske uvela zabranu za Tanju Fajon i Natašu Pirc Musar. Ali, upravo zato što me je Zoran Janković zamolio, predložiću da se mere prema njima ukinu - dodao je Dodik.

RTRS podseća da je gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković rekao je da on sam ne bi zabranio Dodiku ulazak u Sloveniju kako je to učinila vlada u Ljubljani.

(Kurir/RTRS)

stolice.png
w-56980039-tegeltija.jpg
screenshot-3.jpg
Milorad Dodik Segej Lavrov (14).jpg