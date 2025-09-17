Slušaj vest

Na području Istočnog Sarajeva i još nekoliko opština i gradova u RS sprovedena je akcija MUP-a RS, gde je za sada uhapšeno osam osoba.

U akciju su uključeni PU Istočno Sarajevo, uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS, Specijalna antiteroristička jedinica MUP-a RS i Europol.

Izvršeni su pretresi na 13 lokacija na području Istočnog Novog Sarajeva, istočne Ilidže, Trnova, Banje Luke, Laktaša i KS.

Akcija je usmerena protiv grupe osoba koje su povezane s neovlašćenom proizvodnjom i prometom opojnih droga i nedozvoljenom proizvodnjom i prometom oružja ili eksplozivnih naprava.

Glavna meta akcije je Radenko Popović, koji je u bekstvu. Uhapšeni su Davor Dabić i Biljana Janić, a njen suprug je trenutno u bekstvu.

Reč je o akciji kodnog naziva "Prolom 2", a u akciji "Prolom 1" na Palama je uhapšena jedna osoba zbog droga.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

