Slušaj vest

Denis i Elma Duranović, roditelji 11-mesečne bebe iz Konjica, koja je preminula na putu do bolnice u Mostaru, u tužnoj ispovesti otkrivaju sve detalje strašne tragedije.

Oni su u privatnom automobilu vozili dete prema bolnici, a dežurna doktorka koja je pregledala dete kaže da im je ponudila sanitet, što su oni odbili, ali roditelji negiraju te navode.

- Osećamo se nikako. Dete je dobilo temperaturu, odveo sam ga u Konjic u bolnicu, ona se povećala, a tu su dali samo čepić detetu i rekli da ga ja stavim, što sam i uradio. Doktorka je rekla da će ona pozvati pedijatra, koji je trebalo da dođe, a on nije došao. Detetu su izvadili krv i stigli su nalazi, gde se ustanovilo da dete ima šećer u krvi, nisu mu ništa dali za šećer. Dežurna doktorka je telefonom komunicirala s pedijatrom, koji je gledao nalaze iako nije bio tu, a njemu je bilo sve gore - kaže Denis.

Priča da mu je doktorka rekla da nemaju sanitetsko vozilo i osoblje da se dete prebaci u bolnicu u Mostar, te da ih je pitala da li ga mogu prebaciti privatnim vozilom, na šta su pristali s obzirom na to da nisu imali drugog izbora