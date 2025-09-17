Slušaj vest

Denis i Elma Duranović, roditelji 11-mesečne bebe iz Konjica, koja je preminula na putu do bolnice u Mostaru, u tužnoj ispovesti otkrivaju sve detalje strašne tragedije.

Oni su u privatnom automobilu vozili dete prema bolnici, a dežurna doktorka koja je pregledala dete kaže da im je ponudila sanitet, što su oni odbili, ali roditelji negiraju te navode.

- Osećamo se nikako. Dete je dobilo temperaturu, odveo sam ga u Konjic u bolnicu, ona se povećala, a tu su dali samo čepić detetu i rekli da ga ja stavim, što sam i uradio. Doktorka je rekla da će ona pozvati pedijatra, koji je trebalo da dođe, a on nije došao. Detetu su izvadili krv i stigli su nalazi, gde se ustanovilo da dete ima šećer u krvi, nisu mu ništa dali za šećer. Dežurna doktorka je telefonom komunicirala s pedijatrom, koji je gledao nalaze iako nije bio tu, a njemu je bilo sve gore - kaže Denis.

Priča da mu je doktorka rekla da nemaju sanitetsko vozilo i osoblje da se dete prebaci u bolnicu u Mostar, te da ih je pitala da li ga mogu prebaciti privatnim vozilom, na šta su pristali s obzirom na to da nisu imali drugog izbora

- Dok smo stigli u bolnicu bilo je kasno. To što je ona ćerka ministra za mene ništa ne znači, ubila mi je dete, da li može mirno spavati. Iznose neistine da dete nije bilo zdravo i ranije te da ga nismo lečili. Imamo sve dokaze za to. Neistina je i da dete nije vakcinisano. Deca me pitaju gde im je brat, a kažem im da je u bolnici i da će doći. Otišla sam u mrtvačnicu i ne možeš da veruješ da je to tvoje dete - kaže majka.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

Ne propustiteBosna i Hercegovina"PITALA SAM OCA DA LI IMA PREVOZ ZA BEBU, A ON JE REKAO..." Oglasila se doktorka iz Konjica koju je majka optužila da joj je UBILA NOVOROĐENČE
Screenshot 2025-09-10 211708.jpg
Bosna i Hercegovina"UBILA SI MOJE DETE I NISI MU PRUŽILA POMOĆ" Majka preminulog dečaka iz Konjica OPTUŽILA DOKTORKU za njegovu smrt, oglasila se i DOKTORKA! "Dobila sam uputstvo"
Elma Duranović
Bosna i HercegovinaPOSLEDNJI OPROŠTAJ OD BEBE KOJA JE UMRLA NA PUTU DO BOLNICE: Crn dan u Konjicu, neutešni roditelji, rodbina i prijatelji ispratili mališana na večni počinak
Screenshot 2025-09-11 095328.jpg
Bosna i Hercegovina"REKLI SU DA NE MOGU DA GA VOZE JER NEMAJU VOZILO" Beba preminula sa visokom temperaturom na putu do bolnice, roditelji slomljeni: "Video sam da će dete..."
Screenshot 2025-09-10 211708.jpg