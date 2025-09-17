"ODEŠ U MRTVAČNICU I NE MOŽEŠ DA VERUJEŠ DA JE TVOJE DETE": Potresna ispovest roditelja preminule bebe: "Ubila ga je, da li može mirno da spava"
Denis i Elma Duranović, roditelji 11-mesečne bebe iz Konjica, koja je preminula na putu do bolnice u Mostaru, u tužnoj ispovesti otkrivaju sve detalje strašne tragedije.
Oni su u privatnom automobilu vozili dete prema bolnici, a dežurna doktorka koja je pregledala dete kaže da im je ponudila sanitet, što su oni odbili, ali roditelji negiraju te navode.
- Osećamo se nikako. Dete je dobilo temperaturu, odveo sam ga u Konjic u bolnicu, ona se povećala, a tu su dali samo čepić detetu i rekli da ga ja stavim, što sam i uradio. Doktorka je rekla da će ona pozvati pedijatra, koji je trebalo da dođe, a on nije došao. Detetu su izvadili krv i stigli su nalazi, gde se ustanovilo da dete ima šećer u krvi, nisu mu ništa dali za šećer. Dežurna doktorka je telefonom komunicirala s pedijatrom, koji je gledao nalaze iako nije bio tu, a njemu je bilo sve gore - kaže Denis.
Priča da mu je doktorka rekla da nemaju sanitetsko vozilo i osoblje da se dete prebaci u bolnicu u Mostar, te da ih je pitala da li ga mogu prebaciti privatnim vozilom, na šta su pristali s obzirom na to da nisu imali drugog izbora
- Dok smo stigli u bolnicu bilo je kasno. To što je ona ćerka ministra za mene ništa ne znači, ubila mi je dete, da li može mirno spavati. Iznose neistine da dete nije bilo zdravo i ranije te da ga nismo lečili. Imamo sve dokaze za to. Neistina je i da dete nije vakcinisano. Deca me pitaju gde im je brat, a kažem im da je u bolnici i da će doći. Otišla sam u mrtvačnicu i ne možeš da veruješ da je to tvoje dete - kaže majka.
(Kurir.rs/Avaz.ba)