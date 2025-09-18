Slušaj vest

Vozač taksija, Adnan. B. (37) iz Mostara, podlegao je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, usled teških telesnih povreda koje je zadobio nakon što je sat nakon ponoći na vozilu kojim je upravljao izbio požar.

On će biti sahranjen u subotu.

Porodica, prijatelji i kolege iz taksi udruženja s tugom su se oprostili od njega.

- Bio je vredan, pošten i uvek spreman da pomogne - izgubljen je jedan život prerano, a iza njega ostaje praznina - poručili su njegovi saborci s posla.

Nesrećni muškarac je odmah nakon nesreće, koja se dogodila na putu u Donjoj Drežnici, severno od Mostara, bio hospitalizovan u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici Mostar iz koje je juče prebačen na KCUS.

O tragičnom ishodu su iz KCUS - a obavestili MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantonalno tužilaštvo u Mostaru, koje će preduzeti dalje mere i radnje u vezi utvrđivanja svih činjenica ovog događaja.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

Ne propustiteBosna i Hercegovina"PITALA SAM OCA DA LI IMA PREVOZ ZA BEBU, A ON JE REKAO..." Oglasila se doktorka iz Konjica koju je majka optužila da joj je UBILA NOVOROĐENČE
Screenshot 2025-09-10 211708.jpg
Bosna i Hercegovina"UBILA SI MOJE DETE I NISI MU PRUŽILA POMOĆ" Majka preminulog dečaka iz Konjica OPTUŽILA DOKTORKU za njegovu smrt, oglasila se i DOKTORKA! "Dobila sam uputstvo"
Elma Duranović
Bosna i HercegovinaPOSLEDNJI OPROŠTAJ OD BEBE KOJA JE UMRLA NA PUTU DO BOLNICE: Crn dan u Konjicu, neutešni roditelji, rodbina i prijatelji ispratili mališana na večni počinak
Screenshot 2025-09-11 095328.jpg
Bosna i Hercegovina(VIDEO) JEZIVO NEVREME PRAVI HAOS NA BALKANU! Potop u BiH i Hrvatskoj, vetar čupa stabla i nosi krovove! Upaljen CRVENI METEOALARM, ovi gradovi su na udaru!
oluja.jpg