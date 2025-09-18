Slušaj vest

Vozač taksija, Adnan. B. (37) iz Mostara, podlegao je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, usled teških telesnih povreda koje je zadobio nakon što je sat nakon ponoći na vozilu kojim je upravljao izbio požar.

On će biti sahranjen u subotu.

Porodica, prijatelji i kolege iz taksi udruženja s tugom su se oprostili od njega.

- Bio je vredan, pošten i uvek spreman da pomogne - izgubljen je jedan život prerano, a iza njega ostaje praznina - poručili su njegovi saborci s posla.

Nesrećni muškarac je odmah nakon nesreće, koja se dogodila na putu u Donjoj Drežnici, severno od Mostara, bio hospitalizovan u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici Mostar iz koje je juče prebačen na KCUS.

O tragičnom ishodu su iz KCUS - a obavestili MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantonalno tužilaštvo u Mostaru, koje će preduzeti dalje mere i radnje u vezi utvrđivanja svih činjenica ovog događaja.