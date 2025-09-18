Imanje čestitog domaćina Gorana Simića, popularno zvanog Burduš, lokacija Patkovača! Krmača je prenela do 118. dana i sutradan veterinari odlučuju šta će i kako da preduzmu.
Krmača i prasići su dobro, na veliku radost porodice Simić
ČITAV SE KOMŠILUK SJATIO KOD SRPSKOG DOMAĆINA SAMO DA VIDI JE LI ISTINA! Kod gazda Burduša nisu mogli da prebroje, krmača oprasila 24! Morao i carski rez (FOTO)
Pošto indukcija nije dala rezultate, izbor je pao na carski rez!
Tim veterinara stručnjaka - dr Dragiša Zarić i Aleksandar Jočković, nisu omeli ni teški terenski uslovi, ni velika sparina i vrućina, ni torzija materice da sve uspešno prođe i da na svet dođu čak 22 živa praseta (ukupno je bilo 24).
Inače, i krmača i prasići su dobijeni iz semena nerasta iz našeg reprocentra.
Kurir.rs/Facebook
