Pošto indukcija nije dala rezultate, izbor je pao na carski rez!

Tim veterinara stručnjaka - dr Dragiša Zarić i Aleksandar Jočković, nisu omeli ni teški terenski uslovi, ni velika sparina i vrućina, ni torzija materice da sve uspešno prođe i da na svet dođu čak 22 živa praseta (ukupno je bilo 24). 
Krmača i prasići su dobro, na veliku radost porodice Simić. 

Inače, i krmača i prasići su dobijeni iz semena nerasta iz našeg reprocentra. 

Kurir.rs/Facebook

