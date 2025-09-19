Slušaj vest

Krivični sud u švajcarskom Lucernu osudio je državljanina BiH na sedam godina i jedanaest meseci zatvora zbog trgovine drogom i pranja novca. Takođe, ovom presudom njemu je zabranjen ulazak u Švajcarsku na 10 godina.

Kako prenose švajcarski mediji, ovaj 41-godišnjak je optužen za kriminalne aktivnosti između 2016. i hapšenja krajem septembra 2018. Tokom ovog perioda, prodao je ukupno šest kilograma heroina i 4,5 kilograma kokaina iz u svom baru koji se nalazi u lucernskoj Landsgemajnde.

Kako se navodi u optužnici, on je tako ostvario profit od najmanje 240.000 švajcarskih franaka. Novac je pokušao da opere preko poslovanja bara, odnosno pokušao je da ga evidentira kao legalno zarađen novac. Međutim, optuženog je odalo to što je odmah potrošio veliki dio svoje nelegalno stečene zarade.

Kako navodi javni tužilac, optuženi je imao „visok i intenzivan životni standard“. Posedovao je nekoliko vozila, uključujući "maserati" i "audi Q7". Na svaku od svojih redovnih poseta bordelima trošio je između 1.000 i 4.000 švajcarskih franaka.

Zapravo, kako se navodi u optužnici, čitava njegova porodica, uključujući i njegovu decu, nosila je skupu brendiranu odeću. U optužnici, javno tužilaštvo dalje navodi da je optuženi i navodno vođa bande koja je rasturala drogu po Lucernu. Bio je povezan sa dve osobe koje već služe kazne u vezi sa zločinima za koje je i on sada osuđen.