Potpredsednik Republike Srpske Davor Pranjić (HDZ) potpisao je ukaz o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, čime je ozvaničeno da je Milorad Dodik na njega preneo ovlaštenja pošto mu je CIK BiH na osnovu pravosnažne presude Suda BiH oduzeo mandat predsednika Republike Srpske.

Ukaz o proglašenju sa celim tekstom zakona objavljen je u današnjem Službenom glasniku RS, preneli su mediji.

Iako je nebrojeno puta ponovio da ne priznaje, kako je govorio, neustavni Sud BiH i da neće priznati presude tog suda, Dodik je u potpunosti priznao presudu kada je jednogodišnju zatvorsku kaznu zamenio novčanom plaćajući 36.500 KM da ne ide u zatvor.

Istovremeno je osporavao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata da bi se sada potvrdilo da je zvanično priznao da više nije predsednik Srpske.

Podsećamo, nedavno je lider HDZ-a Dragan Čović kazao da Republika Srpska u ovom trenutku nema predsednika, te da to mesto treba popuniti.

"Do tada ima nekog prenosa nadležnosti, to će se takođe objaviti ovih dana, odnosno preuzete su odgovornosti za taj deo izvršenja poslova, da bi sve funkcionisalo" rekao je Čović.