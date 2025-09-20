Slušaj vest

U požaru u Istočnoj Ilidži pronađeno je telo. Kako je saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo u jednom od stanova u stambenoj zgradi u ulici Basarevića, opština Istočna Ilidža, usled požara pronađeno telo.

- Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo u prisustvu sudskog veštaka započeli su jutros vršenje uviđaja u stambenoj zgradi. Požar je prijavljen Policijskoj stanici Istočna Ilidža, 19. septembra oko 23.50 časova, koji je lokalizovan i ugašen od strane pripadnika Vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo - saopšteno je iz policije.

Ostali stanari su evakuisani i nema povređenih lica. Tačan uzrok požara i identitet smrtno stradalog lica biće poznat posle uviđaja.

(Kurir.rs/Nezavisne/Preneo: V.M.)

