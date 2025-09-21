Slušaj vest

U mjestu Gornja Omarska, nadomak Prijedora, preksinoć se u poslepodnevnim satima dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač.

Prema informacijama iz Policijske uprave Prijedor, do nesreće je došlo kada je putnički automobil sleteo s puta iz, za sada, neutvrđenih razloga.

Tom prilikom život je izgubio muškarac inicijala M. S.

Iz policije su još jednom uputili apel vozačima da brzinu vožnje prilagode stanju puta i vremenskim uslovima, kako bi se sprečile ovakve tragedije.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

