STRAŠNA TRAGEDIJA NADOMAK PRIJEDORA: Vozač iz čista mira sleteo sa puta, nije mu bilo spasa
U mjestu Gornja Omarska, nadomak Prijedora, preksinoć se u poslepodnevnim satima dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač.
Prema informacijama iz Policijske uprave Prijedor, do nesreće je došlo kada je putnički automobil sleteo s puta iz, za sada, neutvrđenih razloga.
Tom prilikom život je izgubio muškarac inicijala M. S.
Iz policije su još jednom uputili apel vozačima da brzinu vožnje prilagode stanju puta i vremenskim uslovima, kako bi se sprečile ovakve tragedije.
