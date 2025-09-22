Slušaj vest

Na putu Podromanija - Rogatica, u mestu Kovanj, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao motociklista iz Poljske.

Nesreća se desila oko 13.30 sati.

Policijski službenici Policijske stanice Rogatica izvršili su uviđaj na mestu događaja.

Smrt motocikliste konstatovana je u Domu zdravlja Rogatica, a o svemu je obavešten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Više okolnosti nesreće biće poznato nakon uviđaja.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

