POGINUO MOTOCIKLISTA IZ POLJSKE: Strašna nesreća u Republici Srpskoj
Na putu Podromanija - Rogatica, u mestu Kovanj, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao motociklista iz Poljske.
Nesreća se desila oko 13.30 sati.
Policijski službenici Policijske stanice Rogatica izvršili su uviđaj na mestu događaja.
Smrt motocikliste konstatovana je u Domu zdravlja Rogatica, a o svemu je obavešten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
Više okolnosti nesreće biće poznato nakon uviđaja.
(Kurir.rs/Avaz.ba)
