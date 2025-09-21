Slušaj vest

"Ovo je važan dan, nije dan u kojem treba nekoga da impresioniramo, već želimo da odamo počast četničkom antifašističkom pokretu. Mi nismo naučili na plemenitost, ali mislimo da je vreme da se isprave nepravde iz devedesetih godina", rekao je Dodik, prenosi RTRS.

"Vidimo da predsednik SAD Donald Tramp vraća Ameriku na put civilizacije i mira. Oslobodite nas ove ludačke košulje koja se zove BiH. Mi želimo da živimo i da imamo državu kao što je svaka u Evropi", dodao je.

Prema njegovim rečima, Srbi su imali dva antifašistička pokreta, četnički i partizanski, dok je ustaški bio fašistički i nacistički, kao i Handžar divizija.

"Nikoga od njih danas nema ovde. Oni koji su bili na strani fašizma dobili su devedesetih godina podršku Zapada i zato danas postoji to nerazumevanje", kazao je Dodik.

Poručio je da Srbi u Srpskoj ne žele da žive sa muslimanima.

"Nismo nikada ni hteli. Oslobodite nas Kristijana Šmita. Ovaj narod želi da živi slobodno i da bira svoje predsednike. Američka politika treba da uvaži činjenice i očekujem da ćemo kroz dijalog sve postići", rekao je Dodik, koji je na početku pozvao na minutu ćutanja za ubijenog američkog aktivistu Čarlija Kirka.