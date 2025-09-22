Slušaj vest

Azmir uzgaja ovce, a juče je u ranim jutarnjim satima medved razvalio ogradu i usmrtio pet njegovih ovaca što je veliki udarac za ovu porodicu.

- Štetu je pretrpio Azmir Masić, povratnik koji se bavi poljoprivredom. Azmir je i ranije imao težak životni udarac pre nekoliko godina ostao je bez jedne šake, a danas živi sa svojom nenom koja ima 90 godina.

Kako bi se nadoknadila nastala šteta i olakšao život ovoj porodici, pokrenuta je akcija pomoći.

Ljudi dobre volje koji žele da se uključe mogu donirati prema svojim mogućnostima, a posebna želja je da se Azmiru nabavi i jedna krava - objavili su.

Više informacija o tome kako pomoći Azmiru pročitajte OVDE.

Kurir.rs/Avaz

