U selu Osmače kod Srebrenice živi Azmir Mašić sa svojom bakom, ženom koja ima 90 godina. Žive od njegovog rada i poljoprivrede.
Bosna i Hercegovina
MEDVED NAPRAVIO POKOLJ KOD SREBRENICE! Zver upala u tor i zaklala domaćinu pet ovaca! (FOTO)
Slušaj vest
Azmir uzgaja ovce, a juče je u ranim jutarnjim satima medved razvalio ogradu i usmrtio pet njegovih ovaca što je veliki udarac za ovu porodicu.
- Štetu je pretrpio Azmir Masić, povratnik koji se bavi poljoprivredom. Azmir je i ranije imao težak životni udarac pre nekoliko godina ostao je bez jedne šake, a danas živi sa svojom nenom koja ima 90 godina.
Kako bi se nadoknadila nastala šteta i olakšao život ovoj porodici, pokrenuta je akcija pomoći.
Ljudi dobre volje koji žele da se uključe mogu donirati prema svojim mogućnostima, a posebna želja je da se Azmiru nabavi i jedna krava - objavili su.
Više informacija o tome kako pomoći Azmiru pročitajte OVDE.
Kurir.rs/Avaz
BONUS VIDEO
Reaguj
Komentariši