Evropska komesarka za proširenje Marta Kos danas je u razgovoru sa bošnjačkim članom Predsedništva BiH Denisom Bećirovićem izrazila podršku reformskom putu i evropskoj budućnosti te zemlje i pozvala sve političke snage da zajedno rade na tome.

"Važan razgovor sa Predsedništvom, koje je predstavljao Denis Bećirović. Izrazila sam podršku reformskom putu BiH i svoje čvrsto uverenje u evropsku budućnost BiH", objavila je Kos na društvenoj mreži X posle sastanka u Sarajevu.

Ona je dodala da je "BiH pokazala da može napredovati kada sve političke snage rade na integraciji u EU" i da je "vreme da se ponovo ujedine".

Sastanku nisu prisustvovali srpski i hrvatski član Predsedništva BiH, Željka Cvijanović i Željko Komšić.

Tokom trodnevne posete BiH Kos će razgovarati sa predsedavajućom Saveta ministara BiH Borjanom Krišto, predsednicom Centralne izborne komisije BiH Irenom Hadžiabdić, obratiće se Parlamentarnoj skupštini BiH i sastati se ;sa predstavnicima organizacija civilnog društva, medija.

Marta Kos Foto: EPA/Andrej Čukić

Kako je saopšteno iz Delegacije Evropske komisije u BiH uoči posete "komesarka će ohrabriti vlasti da preduzmu sve relevantne korake kako bi se održala dugo očekivana prva međuvladina konferencija i naglasiti važnost da BiH ne propusti jedinstvenu priliku koju pruža Plan rasta za Zapadni Balkan".

Bosna i Hercegovina je u martu 2024. dobila zeleno svetlo za razgovore o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ali uz prethodno ispunjenje niza uslova.Među njima su i usklađivanje s spoljnom politikom EU, što znači i sankcije BiH prema Rusiji – čemu se protive predstavnici RS ili vize za državljane Turske i arapskih zemalja – čemu se protive vladajući iz Federacije BiH.

Željka Cvijanović

Uslovi su i brisanje ustavne etničko-teritorijalne diskriminacije kod izbora članova Predsedništva BiH, reforma državnog krivičnog Suda BiH i Ustavnog suda BiH.

Iz EU je saopšteno da bez jasnog reformskog plana i njegovog sprovođenja BiH neće dobiti ni evro bespovratnih sredstava ili povoljnih kredita.

Prvih 108 miliona, od oko milijardu evra namenjenih za BiH, letos je preusmereno drugim zemljama.

U oktobru bi BiH mogla izgubiti otprilike isto toliko novca, a Evropska komisija je poručila da su sredstva namenjena onima koji napreduju, a ne onima koji stoje u mestu ili nazaduju.