U Gračanici juče u popodnevnim satima u porodičnoj kući pronađen je mrtav muškarac.

Reč je o Safetu Kariću (66).

Nakon što je policija izašla na lice mesta odnosno dežurni tužilac Tužilaštva Tuzlanskog kantona, uhapšena je, saznajemo, njegova supruga Ifeta.

Safet je preminuo od povreda nastalih ubodom oštrim predmetom.

- Obavljen je uviđaj, žena I. K. (63) je lišena slobode, a nakon kriminalističke obrade biće predana kantonalnom tužilaštvu na dalje postupanje. U tužilaštvu se preduzimaju sve mjere i radnje koje će rasvetliti sve okolnosti koje su dovele do smrti S. K. koji je preminuo od uboda oštrim predmetom u predelu stomaka - naveli su iz Tužilaštva TK.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

