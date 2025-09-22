Bosna i Hercegovina
STRAŠAN POŽAR U PRIJEDORU! Sve je izgorelo, a samo Biblija je ostala netaknuta (FOTO)
Prijedorski vatrogasci objavili su da je u današnjem požaru u ulici Petra Petrovića Njegoša potpuno izgorela radionica, a Biblija koja se nalazila unutar objekta je ostala netaknuta.
"Svima koji nas prate želimo da skrenemo pažnju na jedan mali detalj današnje intervencije, iako se požar preneo kroz prozor, jedan predmet je ostao netaknut u neposrednoj blizini žarišta vatre", objavili su vatrogasci na Facebooku uz fotografiju Svetog pisma.
Prema njihovim rečima, radionica se nalazila neposredno uz kuću, a požar se, nažalost, kroz prozor proširio i na jednu prostoriju kuće.
"Požar je nastao prilikom izvođenja radova u radionici i sve dalje analize radiće nadležne institucije ako za tim bude potrebe", dodaju vatrogasci.
(Kurir.rs/Nezavisne.com)
