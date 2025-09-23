Slušaj vest

Bolest afričke kuge svinja potvrđena je na manjem gazdinstvu sa četiri svinje u Bratuncu, kao i kod divlje svinje na području Srpca, rekao je pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić.

Lukić je istakao da su preduzete sve mere sanacije žarišta, uključujući uklanjanje zaraženih svinja i dezinfekciju.

"Nema opasnosti od daljeg širenja bolesti", rekao je Lukić na konferenciji za novinare.

U klanicama na području šumadijskog regiona porasne su cene tovnih svinja Foto: Shutterstock

Naglasio je da je od početka godine u Republici Srpskoj bilo 12 žarišta afričke kuge kada je riječ o domaćim svinjama, kojih je eutanazirano 95, dok je bilo sedam žarišta koja se odnose na divlje svinje, a eutanazirano ih je osam.