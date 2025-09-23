AFRIČKA KUGA SE POJAVILA U REPUBLICI SRPSKOJ! Bolest potvrđena na gazdinstvu u Bratuncu i i kod divlje svinje na području Srpca
Bolest afričke kuge svinja potvrđena je na manjem gazdinstvu sa četiri svinje u Bratuncu, kao i kod divlje svinje na području Srpca, rekao je pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić.
Lukić je istakao da su preduzete sve mere sanacije žarišta, uključujući uklanjanje zaraženih svinja i dezinfekciju.
"Nema opasnosti od daljeg širenja bolesti", rekao je Lukić na konferenciji za novinare.
Naglasio je da je od početka godine u Republici Srpskoj bilo 12 žarišta afričke kuge kada je riječ o domaćim svinjama, kojih je eutanazirano 95, dok je bilo sedam žarišta koja se odnose na divlje svinje, a eutanazirano ih je osam.
Lukić je podsjetio da je iz Hrvatske trenutno zabranjen uvoz živih životinja, dok je iz Osiječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije zabranjen uvoz i mesnih prerađevina.
(Kurir.rs/ATV)