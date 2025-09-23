Slušaj vest

Pripadnici Federalne uprave policije BiH juče su na području Kantona Sarajevo uhapsili dve osobe nakon što su prilikom pretresa pronašli kilogram droge.

Iz FUP-a je saopšteno da su zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga uhapšene dve osobe inicijala B.H. (31) i V.S. (31). Pretresi su izvršeni pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i po naredbi Opštinskog suda u Sarajevu.

- Prilikom realizacije naredbe nadležnog suda izvršen je pretres (osobe, kuće, pomoćnih objekata), pa je pronađeno i oduzeto oko 1 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis, oko 30 grama materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog dela - navodi se u saopštenju.

Osumnjičene osobe su radi kriminalističke obrade sprovedene u službene prostorije Federalne uprave policije i protiv istih će biti podnet izveštaj o počinjenom krivičnom delu nadležnom tužilaštvu.

(Kurir.rs/Nezavisne/Preneo: V.M.)

