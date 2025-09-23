Slušaj vest

Pripadnici Policijske uprave Zvornik su u okviru akcije "Astra" uhapsili S.S. iz Bratunca, a u pretresima su pronađeni droga, oružje i municija.

On je uhapšen u ponedeljak 22. septembra zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga.

- Na osnovu Naredbe Osnovnog suda Srebrenica, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, policijski službenici su istog dana izvršili pretres kuće, pomoćnih prostorija i vozila koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom je pronađeno i oduzeto 111,1 g biljne materije koja svojim izgledom asocira na marihuanu, pištolj marke llama, 45 komada municije kalibra 9 mm, dva plastična šprica sa sadržajem tečnosti smeđe boje koja svojim izgledom asocira na ulje kanabisaukupne zapremine 10 ml i mobilni telefon samsung - rekli su iz PU Zvornik.

Kako dodaju u toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će nadležnom tužilaštvu protiv osumnjičenog S.S. biti dostavljen izveštaj o počinjenom krivičnom delu.

(Kurir.rs/Nezavisne/Preneo: V.M.)

