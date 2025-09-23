Slušaj vest

Jedna osoba je poginula u današnjoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Vinac kod Jajca.

Ovu informaciju potvrdio je portprol MUP-a SBK Hasan Hodžić.

- Nesreća je prijavljena u 14:20 sati, a učestvovali su motocikl i teretno motorno vozilo. Motociklista je stradao - saopšteno je.

Saobraćaj na ovoj deonici potpuno je bio obustavljen, a na licu mesta uviđaj su obavili pripadnici PU Jajce.

(Kurir.rs/Nezavisne/Jajce online)

Ne propustiteBosna i HercegovinaDEČAK (11) STRADAO DOK JE POMAGAO OCU U POLJU! Tragedija u Bosni pod nerazjašnjenim okolnostima, telo prevezeno na obdukciju
shutterstock-2152640437.jpg
Bosna i HercegovinaMLADA AJLA IZ BiH POGINULA U JEZIVOJ NESREĆI U AMERICI: Užasavajuće scene, vatra gutala vozila, devojka spavala pre tragedije
ajla-vukovic.jpg
Bosna i HercegovinaVELIKA TRAGEDIJA: Bik usmrtio vlasnika, muškarca pronašli nedaleko od naselja gde mu je stado bilo na ISPAŠI
untitled1.jpg
Bosna i HercegovinaDRAMA U JAJCU Uleteo u "golf" u kojem je bila žena, ona iskočila, on se zakucao u drugi auto (FOTO)
bosanska-policija1.jpg