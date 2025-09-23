U saobraćajnoj nesreći u mestu Vinac kod Jajca poginuo je motociklista kada se sudario sa kamionom.
STRAVIČNA TRAGEDIJA KOD JAJCA: Poginuo motociklista u sudaru sa kamionom
Jedna osoba je poginula u današnjoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Vinac kod Jajca.
Ovu informaciju potvrdio je portprol MUP-a SBK Hasan Hodžić.
- Nesreća je prijavljena u 14:20 sati, a učestvovali su motocikl i teretno motorno vozilo. Motociklista je stradao - saopšteno je.
Saobraćaj na ovoj deonici potpuno je bio obustavljen, a na licu mesta uviđaj su obavili pripadnici PU Jajce.
(Kurir.rs/Nezavisne/Jajce online)
