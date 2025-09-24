Slušaj vest

Nakon što su ispunjeni pravni i tehnički uslovi za primenu body kamera u redovnim poslovima i zadacima policijskih službenika – patrola Jedinice za saobraćaj i policijskih stanica u policijskim upravama, u skladu sa dinamikom ispunjavanja terenskih uslova u svakoj organizacionoj jedinici pojedinačno, policijski službenici su postepeno počeli sa primenom body kamera.

Upotreba body kamera u radu patrola svih osam policijskih uprava i Jedinice za saobraćaj biće u potpunosti funkcionalna od četvrtka, 25. septembra 2025. godine.

Body kamera je mala video kamera koja će biti pričvršćena na pogodnom mestu uniforme iznad pojasa.

Kamera će biti postavljena tako da snima prostor ispred policijskog službenika.

„Policijski službenik je dužan da prilikom obavljanja policijskih poslova i primene policijskih ovlašćenja, obavesti lice prema kome se primenjuju da se vrši snimanje. U izuzetnim slučajevima, kada bi obaveštavanje lica moglo ugroziti bezbednost policijskog službenika ili drugog lica, ili dovesti u pitanje ostvarenje zakonitog cilja koji opravdava primenu policijskog ovlašćenja, policijski službenik može odložiti obaveštavanje da će koristiti body kameru. Čim navedene okolnosti prestanu da važe, policijski službenik će obavestiti lice da se koristi body kamera“, saopšteno je iz MUP-a.

Kada policijski službenik ne primenjuje policijska ovlašćenja, kamera će biti isključena.

