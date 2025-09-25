Slušaj vest

Nina Bližnjaković iz Doboja, jedna od prvih devojčica koja je uz podršku Fonda solidarnosti "Duša dece" otišla na lečenje u inostranstvo, zakoračila je u novo životno poglavlje i izgovorila sudbonosno "da".

Nina je bila među prvima koji su uz podršku ovog Fonda dobili šansu za lečenje van granica Republike Srpske. Put od najteže borbe, protkane neizvesnošću, brigama i nadom, doveo ju je do trenutka kada sa svojim najbližima slavi ljubav i početak jednog novog života.

Fond solidarnosti Republike Srpske poručio je da Ninina priča svedoči o snazi nade, upornosti i veri da se poslije najtežih iskušenja uvek rađa svetlost.

Kao što je bila uz nju u trenucima najveće borbe, direktorka Fonda "Duša djece" Jasminka Vučković bila je i na njenom venčanju, deleći s njom sreću koja je, kažu, jednako snažna koliko je nekada bila i bol.

Podsetimo, Nini je sa 15 godina dijagnostifikovan teži oblik leukemije. Neko vreme se lečila u Beogradu, a zatim i u inostranstvu.

(Kurir.rs/RTRS)

