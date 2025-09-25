OD BORBE ZA ŽIVOT DO VENČANJA: Lepa Nina pobedila leukemiju, a sad izgovorila i sudbonosno "da"
Nina Bližnjaković iz Doboja, jedna od prvih devojčica koja je uz podršku Fonda solidarnosti "Duša dece" otišla na lečenje u inostranstvo, zakoračila je u novo životno poglavlje i izgovorila sudbonosno "da".
Nina je bila među prvima koji su uz podršku ovog Fonda dobili šansu za lečenje van granica Republike Srpske. Put od najteže borbe, protkane neizvesnošću, brigama i nadom, doveo ju je do trenutka kada sa svojim najbližima slavi ljubav i početak jednog novog života.
Fond solidarnosti Republike Srpske poručio je da Ninina priča svedoči o snazi nade, upornosti i veri da se poslije najtežih iskušenja uvek rađa svetlost.
Kao što je bila uz nju u trenucima najveće borbe, direktorka Fonda "Duša djece" Jasminka Vučković bila je i na njenom venčanju, deleći s njom sreću koja je, kažu, jednako snažna koliko je nekada bila i bol.
Podsetimo, Nini je sa 15 godina dijagnostifikovan teži oblik leukemije. Neko vreme se lečila u Beogradu, a zatim i u inostranstvu.
(Kurir.rs/RTRS)