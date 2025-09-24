Na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla, u mestu Maleševci, opština Ugljevik desila se saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba.
POGINULA JEDNA OSOBA, SUDARILI SE "MERCEDES" I "OPEL": Teška saobraćajna nesreća na putu Bijeljina-Tuzla
Nesreća se desila juče oko 19:50, a učestvovao je autobus marke „Mercedes“ kojim je upravljalo lice V.M. sa područja opštine Lopare i putnički automobil marke „Opel“ kojim je upravljalo lice S.M. sa područja grada Bijeljina koje je stradalo.
Uviđaj lica mesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice Ugljevik, a kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.
