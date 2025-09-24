Slušaj vest

Nesreća se desila juče oko 19:50, a učestvovao je autobus marke „Mercedes“ kojim je upravljalo lice V.M. sa područja opštine Lopare i putnički automobil marke „Opel“ kojim je upravljalo lice S.M. sa područja grada Bijeljina koje je stradalo.

Uviđaj lica mesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice Ugljevik, a kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Kurir.rs/Avaz

Ne propustiteBosna i HercegovinaDVE OSOBE POGINULE U JEZIVOM UDESU KOD UGLJEVIKA: Supružnici u "hjundaiju" se sudarili sa kamionom, tuga u Republici Srpskoj
policija.jpg
Bosna i HercegovinaPAŽNJA, SNIMA SE! Sarajevski policajci od sutra će na uniformama nositi kamere!
federalna.ba.jpg
Bosna i HercegovinaPOGINULA DEVOJKA U ISTOČNOM SARAJEVU: "Polo" udario u betonski stub i prevrnuo se, tuga u Republici Srpskoj
Policija Republike Srpske
Bosna i Hercegovina"CITROEN" SE ZAKUCAO U KAMION, VOZAČ AUTA STRADAO NA LICU MESTA: Užas na carinskom terminalu u Gradišci
shutterstock-591621143.jpg