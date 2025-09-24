Slušaj vest

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozvala je danas BiH da ne propusti sledeći talas proširenja EU, naglasivši da za tu zemlju članstvo u EU nema alternativu i da je to jedini put ka miru i stabilnosti.

U obraćanju poslanicima Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, gde se nalazi u višednevnoj poseti, Kos je pozvala i Republiku Srpsku (RS) da se ponovo angažuje u procesu evropskih integracija, kako bi BiH ostvarila napredak na putu ka EU.

"BiH jeste Evropa. Već ste toliko duboko integrisani. Izvoz iz BiH u EU je 73 odsto. U Rusiju je 0,6 odsto. To znači da je izvoz u EU 120 puta veći nego u Rusiju. I brojke će još i više rasti", rekla je Kos pred poslanicima.

Ona je naglasila da "EU nudi mir, slobodu, sigurnost i snažnu ekonomiju, koja doprinosi zajedničkoj evropskoj budućnosti".

Kos je dodala da to što EU nije bila u stanju da ranije integriše Zapadni Balkan smatra "jednim od najtužnijih trenutaka evropskog kontinenta", ali je dodala da se evropske integracije odvijaju u talasima i naredna grupa novih članica se priprema.

"Molim vas, ne propustite taj sledeći talas. Hajde da zasučemo rukave i radimo zajedno kako bi san o ujedinjenoj Evropi postao stvarnost. Kada završimo pregovore, popeću se na vašu najveću planinu Maglić, kao simbol prepreka koje smo zajedno prevazišli. I moja je želja da idemo svi zajedno, što znači da moramo početi da treniramo", kazala je.

Ona je dodala da svaki građanin BiH, bio Bošnjak, Hrvat, Srbin ili Ostali, mora da radi na budućnosti zemlje, dodajući da Evropljani žele BiH u EU, a građani BiH žele pristupanje.

"Šezdeset i sedam odsto navodi da bi glasali za članstvo u Evropskoj uniji. Čak i u Republici Srpskoj, pedeset odsto bi glasalo za.

Hajde da radimo zajedno i napravimo iskorake Bosne i Hercegovine. To je moj zadatak.Ja sam vaša najsnažnija zagovornica u Briselu i evropskim prestolnicama.

Ali morate mi pomoći da bih ja mogla pomoći vama", dodala je.

Ona je rekla da je BIH napravila neke pomake na evropskom putu, a doprinos je na tom putu, prema njenim rečima dala i RS.

"Slušam i uvažavam neke od strahova Srba u Republici Srpskoj, ali te strahove treba da rešavate ovde, pod ovim krovom, a ne usvajanjem inicijativa u entitetu RS koje podrivaju vladavinu prava i ustavni pravni poredak zemlje. Želimo da vidimo ponovni angažman RS u procesu evropskih integracija, kako bi BiH ostvarila napredak ka svojoj budućnosti u EU", rekla je.

Kos je pozvala Savet ministara BiH i poslanike da usvoje Reformsku agendu kako bi zemlja mogla da pristupi sredstvima iz Plana rasta za Zapadni Balkan, kao i da imenuju glavnog pregovarača i sprovedu nužne reforme za otvaranje pristupnih pregovora o punopravnom članstvu BiH u EU.

"Vi svi dobro znate što je potrebno, usvojite novi zakon o sudovima i Visokom sudskom i tužiteljskom veću koji će biti u skladu s evropskim standardima. To je sve potrebno kako bismo otvorili pregovore o pridruživanju. Ne ide bez vas, ova parlamentarna skupština to mora učiniti", kazala je Kos obraćajući se poslanicima u Parlamentu BiH.

Kos je kazala kako u BiH postoje različite politike i da je "to normalno, ali se mora znati da je veći cilj članstvo u EU".

"Treba osuditi bilo kakvo zagovaranje nasilja. Mir je najdragocenije što imamo, a vi to jako dobro znate", rekla je komesarka EU za proširenje.

Govoreći o Uredu visokog predstavnika (OHR) u BiH, koji ima ovlašćenja da nameće odluke i da smenjuje zvaničnike koji ugrožavaju Dejtonski mirovni sporazum, Kos je kazala da, što brže BiH okonča proces EU integracija, pre će se okončati međunarodna supervizija.

Kos je podsetila da je BiH zvanično počela proces pristupanja u martu prošle godine i da se od tada još ništa nije desilo, još nije uvojen ni pregovarački okvir.

Ona je još jednom pozvala BiH da ne gubi vreme, a sve koji žele da rade na evropskom putu da udruže snage.

"Pružam vam svoju ruku, i ruku Evropske komisije, da zaista radimo na budućnosti vaše zemlje u EU", istakla je.

Obraćanju komesarke EU za proširenje Marte Kos nisu prisustvovali poslanici i delegati iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, koji je uoči dolaska Kos u trodnevnu posetu BiH, izjavio da se predstavnici vlasti iz ove stranke neće susretati sa njom.

Tokom trodnevne posete Bosni i Hercegovini, Kos se susrela sa predstavnicima vlasti u BiH, nevladinim organizacijama i mladima.