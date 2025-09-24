Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je navodno nastao na području Bihaća, a koji svedoči o incidentu usmerenom prema Srbima povratnicima u Federaciji BiH.
Bosna i Hercegovina
"ČETNIKUŠE I ČETNICI" PRETNJA SRPSKOJ PORODICI ZBOG "VESELI SE SRPSKI RODE" Jeziv snimak iz Bihaća, kako će institucije BiH reagovati na ovaj SKANDAL?! (VIDEO)
Na snimku se vidi mlađi muškarac koji, uz povike “Allahu Akbar” i “Tekbir”, vređa Srbe po nacionalnoj i verskoj osnovi.
Povod za njegov ispad bila je pesma “Veseli se srpski rode”, koja se čula iz kuće porodice srpske nacionalnosti.
Pretnja zbog "Veseli se srpski rode" Foto: Twitter
Napadač ih javno naziva “četnicima i četnikušama”, preti im i podstiče mržnju dok snima sebe i objavljuje sadržaj na društvenim mrežama.
Podsetimo, ovo nije usamljen slučaj.
Nedavno je u Zenici na pravoslavnom groblju Pečuj zabeležen vandalski čin – polomljeno je i oštećeno gotovo 60 krstova i nadgrobnih spomenika.
Ostaje da se vidi da li će i kako nadležne institucije u Bihaću reagovati na ovaj najnoviji incident.
Kurir.rs/Srpskainfo
