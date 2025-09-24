Slušaj vest

Na snimku se vidi mlađi muškarac koji, uz povike “Allahu Akbar” i “Tekbir”, vređa Srbe po nacionalnoj i verskoj osnovi.

Povod za njegov ispad bila je pesma “Veseli se srpski rode”, koja se čula iz kuće porodice srpske nacionalnosti.

Pretnja zbog "Veseli se srpski rode" Foto: Twitter

Napadač ih javno naziva “četnicima i četnikušama”, preti im i podstiče mržnju dok snima sebe i objavljuje sadržaj na društvenim mrežama.

Podsetimo, ovo nije usamljen slučaj.

Nedavno je u Zenici na pravoslavnom groblju Pečuj zabeležen vandalski čin – polomljeno je i oštećeno gotovo 60 krstova i nadgrobnih spomenika.

Ostaje da se vidi da li će i kako nadležne institucije u Bihaću reagovati na ovaj najnoviji incident.

Kurir.rs/Srpskainfo

Ne propustiteHrvatskaPROVEO SAM TRI NOĆI U USTAŠKOM LEGLU: Petorica Srba, jedan ‘Čedo’ i put Kurira u središte PAKLA! "Tako mi Boga, nećeš više sjedet' ovdje"
Fotografije sa proslave Oluje u Kninu, ratni veterani, navijači i omladina
Bosna i HercegovinaBITKA! BUJICE ODNELE ŽIVOTE I KUĆE, ISPLIVALI PLEMENITOST I NADA: "U toku noći sve je nestalo, životi su uništeni, ali mi se nikada nećemo predati"
bosna donja jablanica poplave bih.jpg
Bosna i HercegovinaSIN NOŽEM IZBO MAJKU U BIHAĆU! Užas u Bosni, policija se hitno oglasila!
screenshot-20240217-140407.jpg
Bosna i HercegovinaPAŽNJA, SNIMA SE! Sarajevski policajci od sutra će na uniformama nositi kamere!
federalna.ba.jpg