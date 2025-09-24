UŽAS U GORAŽDU! Pripadnik Oružanih snaga BiH napao policiju!
Vozač, koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u Goraždu, a potom napao policajce, pripadnik je Oružanih snaga BiH, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".
On je, kako tvrde izvori, prema zasad prikupljenim saznanjima, izazvao ovu nezgodu, u kojoj su učestvovala tri vozila. Kako su precizirali iz MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde, nezgoda se desila u Ulici maršala Tita.
- Na lice mesta upućeni su pripadnici Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde koji su izvršili uviđaj i utvrdili da su u nezgodi učestvovala tri vozila. Dvojicu policajaca je fizički napao jedan vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, te je on zbog aktivnog otpora uhapšen uz upotrebu lisica - naveli su iz MUP-a BPK.
U Urgentnom centru Kantonalne bolnice Goražde, kako su dodali, ukazana je lekarska pomoć povređenima, uključujući i policajce, te su nakon toga otpušteni.
- O svemu su upoznati pripadnici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde, koji su preuzeli dalji rad, te upoznali dežurnog kantonalnog tužioca koji je događaj kvalifikovao kao sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje. Dalji rad na dokumentovanju dela je u toku - naveli su iz policije.