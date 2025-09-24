Slušaj vest

Vozač, koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u Goraždu, a potom napao policajce, pripadnik je Oružanih snaga BiH, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

On je, kako tvrde izvori, prema zasad prikupljenim saznanjima, izazvao ovu nezgodu, u kojoj su učestvovala tri vozila. Kako su precizirali iz MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde, nezgoda se desila u Ulici maršala Tita.

- Na lice mesta upućeni su pripadnici Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde koji su izvršili uviđaj i utvrdili da su u nezgodi učestvovala tri vozila. Dvojicu policajaca je fizički napao jedan vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, te je on zbog aktivnog otpora uhapšen uz upotrebu lisica - naveli su iz MUP-a BPK.

U Urgentnom centru Kantonalne bolnice Goražde, kako su dodali, ukazana je lekarska pomoć povređenima, uključujući i policajce, te su nakon toga otpušteni.