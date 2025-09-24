Slušaj vest

Vozač, koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u Goraždu, a potom napao policajce, pripadnik je Oružanih snaga BiH, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

On je, kako tvrde izvori, prema zasad prikupljenim saznanjima, izazvao ovu nezgodu, u kojoj su učestvovala tri vozila. Kako su precizirali iz MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde, nezgoda se desila u Ulici maršala Tita.

- Na lice mesta upućeni su pripadnici Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde koji su izvršili uviđaj i utvrdili da su u nezgodi učestvovala tri vozila. Dvojicu policajaca je fizički napao jedan vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, te je on zbog aktivnog otpora uhapšen uz upotrebu lisica - naveli su iz MUP-a BPK.

U Urgentnom centru Kantonalne bolnice Goražde, kako su dodali, ukazana je lekarska pomoć povređenima, uključujući i policajce, te su nakon toga otpušteni.

- O svemu su upoznati pripadnici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde, koji su preuzeli dalji rad, te upoznali dežurnog kantonalnog tužioca koji je događaj kvalifikovao kao sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje. Dalji rad na dokumentovanju dela je u toku - naveli su iz policije.

(Kurir.rs/Nezavisne/Preneo: V.M.)

Ne propustiteBosna i HercegovinaZUKAN HELEZ PONOVO SA PUŠKOM U RUKAMA! Ministar odbrane BiH snimljen u Goraždu! Hteo bi od Republike Srpske da napravi dva kantona i da joj menja ime (FOTO)
Zukan Helez.jpg
Bosna i HercegovinaPRONAŠLI JOJ SPID, MARIHUANU I HEROIN! U Istočnom Sarajevu uhapšena žena iz Goražda
shutterstock-2174165895.jpg
Bosna i HercegovinaSAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD GORAŽDA: Vozač preticao, izgubio kontrolu, pa udario u stub ulične rasvete
Policija BiH
Bosna i HercegovinaZEMLJOTRES U BOSNI: Zatreslo se tlo kod Goražda!
Skala koja prikazuje magnitudu zemljotresa, ilustracija