Slušaj vest

Protojerej-stavrofor Sreten Mitrović (72), sveštenik u penziji iz Bijeljine, poginuo je 23. septembra, u saobraćajnoj nesreći kod Ugljevika, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

Tragedija se dogodila na magistralnom putu Bijeljina - Tuzla, u mestu Maleševci, opština Ugljevik, dogodila oko 19:50 sati. Učestvovali su autobus mercedes kojim je upravljao V.M. iz Lopara i opel kojeg je vozio Bijeljinac Mitrović.

Iz Eparhije zvorničko-tuzlanske su saopštili da je Mitrović rođen na Sretenje 1953. godine u Vukosavcima, kod Lopara. Završio je Srpsku pravoslavnu bogosloviju Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu.

Rukopoložen je 29. avgusta 1975. godine za đakona, a 1. septembra iste godine u čin sveštenika.

Sreten Mitrović Foto: Eparhija zvorničko-tuzlanska

- Svoju svešteničku službu započeo je u Eparhiji timočkoj kao paroh salaški (1975–1981), zatim velikoizvorski (1981–1984) i VI zaječarski paroh (1984–2015). Od 2001. do 2015. godine obavljao je dužnost arhijerejskog namesnika zaječarskog, a izvesno vreme bio je i sekretar Eparhijskog upravnog odbora Eparhije timočke. Za svoj trud i službu odlikovan je 2005. godine od tadašnjeg Episkopa timočkog, a sadašnjeg Mitropolita žičkog Justina, pravom nošenja naprsnog krsta - naveli su iz Eparhije zvorničko-tuzlanske.

Penzionisan je 2015. godine i bio je nastanjen u Bijeljini, gde je, kako se dodaje u saopštenju, u okviru Eparhije zvorničko-tuzlanske nastavio neumorno da služi Bogu i narodu.