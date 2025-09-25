"BIO JE OTAC PUN LJUBAVI" Ovo je sveštenik u penziji koji je poginuo kod Ugljevika
Protojerej-stavrofor Sreten Mitrović (72), sveštenik u penziji iz Bijeljine, poginuo je 23. septembra, u saobraćajnoj nesreći kod Ugljevika, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".
Tragedija se dogodila na magistralnom putu Bijeljina - Tuzla, u mestu Maleševci, opština Ugljevik, dogodila oko 19:50 sati. Učestvovali su autobus mercedes kojim je upravljao V.M. iz Lopara i opel kojeg je vozio Bijeljinac Mitrović.
Iz Eparhije zvorničko-tuzlanske su saopštili da je Mitrović rođen na Sretenje 1953. godine u Vukosavcima, kod Lopara. Završio je Srpsku pravoslavnu bogosloviju Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu.
Rukopoložen je 29. avgusta 1975. godine za đakona, a 1. septembra iste godine u čin sveštenika.
- Svoju svešteničku službu započeo je u Eparhiji timočkoj kao paroh salaški (1975–1981), zatim velikoizvorski (1981–1984) i VI zaječarski paroh (1984–2015). Od 2001. do 2015. godine obavljao je dužnost arhijerejskog namesnika zaječarskog, a izvesno vreme bio je i sekretar Eparhijskog upravnog odbora Eparhije timočke. Za svoj trud i službu odlikovan je 2005. godine od tadašnjeg Episkopa timočkog, a sadašnjeg Mitropolita žičkog Justina, pravom nošenja naprsnog krsta - naveli su iz Eparhije zvorničko-tuzlanske.
Penzionisan je 2015. godine i bio je nastanjen u Bijeljini, gde je, kako se dodaje u saopštenju, u okviru Eparhije zvorničko-tuzlanske nastavio neumorno da služi Bogu i narodu.
- Sa suprugom Kristinom izrodio je dve kćeri, Gordanu i Natašu, dobio zetove Željka i Savu, kao i unučad: Danicu, Jovanu, Bogdana i Sofiju. Bio je otac pun ljubavi, trudeći se da molitvenim primerom uvek rukovodi porodicu putem pravoslavne vere i Božje pravde - naglašeno je u saopštenju iz Eparhije zvorničko-tuzlanske.