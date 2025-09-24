U Narodnoj skupštini Republike Srpske izabrani su novi potpredsednici Vlade RS - Alen Šeranić i Anđelka Kuzmić.
REPUBLIKA SRPSKA
IZABRANI NOVI POTPREDSEDNICI VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Dolaze iz redova hrvatskog i bošnjačkog naroda
Slušaj vest
Narodna skupština Republike Srpskeizabrala je večeras Alena Šeranića iz reda bošnjačkog naroda i Anđelku Kuzmić iz reda hrvatskog naroda za potpredsednike parlamenta Republike Srpske.
Od 54 prisutna poslanika za izbor Šeranića glasalo je 46 poslanika, četiri su bila protiv i četiri suzdržana, dok je za izbor Kuzmićeve od 53 prisutna poslanika za glasalo 45, četiri protiv, a četiri su bila suzdržana.
Predsednik Vlade Savo Minić predložio je Šeranića i Kuzmićevu na ovu funkciju.
Šeranić je ministar zdravlja i socijalne zaštite, a Kuzmićeva ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić nakon što je apsolviran dnevni red zaključio je rad posebne sednice.
Reaguj
Komentariši