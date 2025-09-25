Slušaj vest

Premijer Republike Srpske Savo Minić stigao je u Trebinje, gde je započeo posetu hercegovačkoj regiji.

RTRS navodi da je Minić položio venac na Spomenik braniocima Trebinja podignut u čast borcima poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Posetio je i Spomen-sobu u kojoj se nalaze fotografije 272 poginula borca Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske.

Minić se upisao u knjigu žalosti u Spomen-sobi.

Premijer Srpske je Spomen-sobu posetio u pratnji gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića i predstavnika Boračke organizacije.

On je posetio je Hercegovačku kuću u Trebinju i razgovarao sa građanima na pijaci.

U Trebinju će danas biti održana sednica Vlade Republike Srpske, a premijer Minić će sa ministrima posetiti više hercegovačkih opština.

Savo Minić
Savo Minić Foto: MILAN OBRADOVIC/BETAPHOTO

Na dnevnom redu, između ostalog, nalaze se tačke o dodeli podsticaja kapitalnim projektima, izgradnji i opremanju vrtića u Bileći i izgradnji Srpsko-ruskog hrama u Banjaluci i konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih šest meseci.

Minić je pre dve nedelje preuzeo dužnost premijera RS, a u međuvremenu su izabrani i potpredsednici vlade.

(Kurir.rs/RTRS/Preneo: N. V.)

Ne propustiteBosna i HercegovinaIZABRANI NOVI POTPREDSEDNICI VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Dolaze iz redova hrvatskog i bošnjačkog naroda
screenshot-3.jpg
Bosna i HercegovinaVLADA REPUBLIKE SRPSKE PREUZELA DUŽNOST! Savo Minić novi premijer, ovo su ministri u njegovom kabinetu!
Zastava Republike Srpske
Bosna i HercegovinaBIH DA NE PROPUSTI SLEDEĆI TALAS PROŠIRENJA EU: Marta Kos kaže da "svaki građanin, bio Bošnjak, Hrvat, Srbin ili Ostali, mora da radi na budućnosti zemlje"
1 EPA Ronald Wittek.jpg
Bosna i HercegovinaAFRIČKA KUGA SE POJAVILA U REPUBLICI SRPSKOJ! Bolest potvrđena na gazdinstvu u Bratuncu i i kod divlje svinje na području Srpca
0607-shutter.jpg