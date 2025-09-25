SAVO MINIĆ U TREBINJU, POLOŽIO VENAC U ČAST POGINULIM BORCIMA: U tom gradu sednica Vlade Republike Srpske, premijer nastavlja posetu hercegovačkoj regiji
Premijer Republike Srpske Savo Minić stigao je u Trebinje, gde je započeo posetu hercegovačkoj regiji.
RTRS navodi da je Minić položio venac na Spomenik braniocima Trebinja podignut u čast borcima poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Posetio je i Spomen-sobu u kojoj se nalaze fotografije 272 poginula borca Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske.
Minić se upisao u knjigu žalosti u Spomen-sobi.
Premijer Srpske je Spomen-sobu posetio u pratnji gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića i predstavnika Boračke organizacije.
On je posetio je Hercegovačku kuću u Trebinju i razgovarao sa građanima na pijaci.
U Trebinju će danas biti održana sednica Vlade Republike Srpske, a premijer Minić će sa ministrima posetiti više hercegovačkih opština.
Na dnevnom redu, između ostalog, nalaze se tačke o dodeli podsticaja kapitalnim projektima, izgradnji i opremanju vrtića u Bileći i izgradnji Srpsko-ruskog hrama u Banjaluci i konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih šest meseci.
Minić je pre dve nedelje preuzeo dužnost premijera RS, a u međuvremenu su izabrani i potpredsednici vlade.
(Kurir.rs/RTRS/Preneo: N. V.)