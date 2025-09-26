Slušaj vest

Muškarac (44) iz okoline Bosanske Gradiške uhapšen je zbog stravičnog slučaja pedofilije u kojem je žrtva dete mlađe od deset godina.

Ovaj monstruozni slučaj otkriven je pre dva dana u jednom selu u okolini Gradiške.

Osumnjičeni, koji je u srodstvu sa žrtvom, ubrzo je uhapšen i sproveden na kriminalističku obradu. Sumnja se da dete nije bilo jedina žrtva, a još se ispituju okolnosti u vezi sa drugom žrtvom.

Osumnjičeni je uz izveštaj predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci koje je, poslije ispitivanja zatražilo da mu odredi jednomesečni pritvor zbog sumnje da je počinio krivično delo obljube nad detetom mlađim od 15 godina.

O predlogu za pritvor odlučivaće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjoj Luci.

Radi zaštite maloletne žrtve u tužilaštvu i policiji nisu želeli da otkrivaju bilo kakve informacije o ovom monstruoznom slučaju.

(Kurir.rs/ATV.bl)

