Muškarac (44) iz okoline Bosanske Gradiške uhapšen je zbog stravičnog slučaja pedofilije u kojem je žrtva dete mlađe od deset godina.

Ovaj monstruozni slučaj otkriven je pre dva dana u jednom selu u okolini Gradiške.

Osumnjičeni, koji je u srodstvu sa žrtvom, ubrzo je uhapšen i sproveden na kriminalističku obradu. Sumnja se da dete nije bilo jedina žrtva, a još se ispituju okolnosti u vezi sa drugom žrtvom.

Osumnjičeni je uz izveštaj predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci koje je, poslije ispitivanja zatražilo da mu odredi jednomesečni pritvor zbog sumnje da je počinio krivično delo obljube nad detetom mlađim od 15 godina.

O predlogu za pritvor odlučivaće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjoj Luci.