Zenički rudari danas će započeti štrajk glađu koji će trajati do ispunjenja njihovih zahteva za isplatu plata za juli i avgust.

ATV prenosi navode medija u Federaciji BiH da tridesetak zeničkih rudara traži da se svim radnicima uplate doprinosi i da se, prema zakonu, isplate otpremnine.

screenshot-1.jpg
Foto: Printscreen Klix.ba

Rudnik mrkog uglja u Zenici trenutno ima oko 505 zaposlenih, od kojih je radno angažovano oko 200, dok je oko 300 ljudi u privremenom prekidu rada.

(Kurir.rs/ATV/Preneo: N. V./Foto: Ilustracija)

