Zenički rudari počinju štrajk glađu, tridesetak njih traži isplate plata za juli i avgust i da se svim radnicima uplate doprinosi i daju otpremnine
OKO 30 LJUDI SE ODLUČILO ZA OVAJ VID PROTESTA
Zenički rudari danas će započeti štrajk glađu koji će trajati do ispunjenja njihovih zahteva za isplatu plata za juli i avgust.
ATV prenosi navode medija u Federaciji BiH da tridesetak zeničkih rudara traži da se svim radnicima uplate doprinosi i da se, prema zakonu, isplate otpremnine.
Foto: Printscreen Klix.ba
Rudnik mrkog uglja u Zenici trenutno ima oko 505 zaposlenih, od kojih je radno angažovano oko 200, dok je oko 300 ljudi u privremenom prekidu rada.
(Kurir.rs/ATV/Preneo: N. V./Foto: Ilustracija)
