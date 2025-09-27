Slušaj vest

U Sarajevu se jutros dogodila pljačkaburegdžinice kada je razbojnik ušao unutar radnje i odneo meso, sokove i novac..

Kako je izjavio Benjamin Zulčić, vlasnik buregdžinice koja se nalazi na Vojničkom Polju, njegova supruga jutros je došla u radnju kako bi je otvorila u jutarnjim satima, a dočekao je nimalo ugodan prizor.

Oko pola 8 je došla, međutim videla je da je obijen katanac. Ušla je u radnju i nazvala me je. Policija je došla i obavila uviđaj. Odnešen je novac koji je prikupljan za fondaciju. Odnešeni su sokovi, kafa, meso. Veća je materijalna šteta napravljena. Računi su pobacani - kaže Zulčić.

Kako kaže Zulčić, ovo je prvi ovakav slučaj da im se dogodio. Istakao je da ne može da proceni ko bi mogao da bude počinilac, ali na snimcima s videonadzora vidi se da je reč o muškarcu koji je nosio naočare i ima bradu. Zanimljivo je i to da je se razbojnik pokrio ćebetom po glavi.

- Možda će ga neko prepoznati u javnosti – rekao je Zulčić, koji je slučaj prijavio Policijskoj stanici koja se nalazi na Dobrinji.

Njegova supruga Medina je potrešena.

- Malo sam u šoku. Kad sam ušla i sve videla...malo me je strah zbog svoje sigurnosti, jer dolazim rano ovde. To me je pogodilo. Radnim danima buregdžinicu otvaram u 6 sati, a jutros sam došla oko 7.45. Videla sam da je sve razbacano, razvaljeno, uništeno. Pogodilo me je to. Pazar nosimo svako veče kući, a iz fondacije je odneo novac, oko 200 KM (100 evra) je možda bilo. Uništeni su nam računi od pravdanja radnje. Sve je uništeno. Odneo je meso i sokove. Učinio je ogromnu štetu - rekla je Medina.