Džeparoši nekada znaju da budu beskrupolozni u toj meri da ne biraju kako da dođu do novca. Poslednji u nizu takvih primera je slučaj časne sestre koja je bila u poseti Rimu.

Naime, dve devojke iz Bosne i Hercegovine odabrale su žrtvu još u autobusu koji je išao kroz centar Rima.

Ipak, na njihovu nesreću, časnoj sestri su pri izlasku iz autobusa pomogli policajci koji su bili u patroli, a koji su odmah primetili da su dve devojke, njima već poznate po džeparenju, pokrale časnu sestru.

Policajci su odmah identifikovali devojke i krenuli u potragu za njima, jer su one, u međuvremenu, pobegle. Nakon što su ih sustigli, uzeli su im ukradeni novčanik, a njih dve, obje 20-godišnjakinje, prijavljene su za krađu.

Kurir.rs/Nezavisne

