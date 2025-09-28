Slušaj vest

Pripadnici Policijske uprave Foča uhapsili su muškarca čiji su inicijali I.M. iz Foče koji se sumnjiči za pucnjavu iz vatrenog oružja u jednom ugostiteljskom objektu u Foči, kao i za nanošenje lakše telesne povrede drugom licu.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i telesna povreda, saopšteno je iz Policijske uprave Foča, prenosi Srna.

I.M. se sumnjiči da je u jednom ugostiteljskom objektu u Foči ispalio metak iz vatrenog oružja, a potom zadao više udaraca R.R. iz Foče, koji je tom prilikom zadobio lakše telesne povrede.

Osumnjičeni I.M. je u subotu , uz Izvještaj o počinjenom krivičnom delu, predat tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Trebinje na dalje postupanje.

Kurir.rs/Nezavisne

