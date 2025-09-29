Slušaj vest

Uhapšen je u Doboju nakon međunarodne policijske akcije.

Prema navodima optužnice, Džang je od februara do juna 2025. godine, u saradnji s njemu poznatim licem iz Vijetnama, organizovao i podsticao više žena, mahom državljanki Kine, da pružaju seksualne usluge klijentima na području Bosne i Hercegovine.

Istraga navodi da je komunikacija i dogovaranje posla obavljano preko aplikacije WeChat, a da su žene smeštane u iznajmljene stanove u Mostaru, Sarajevu, Doboju i Banjoj Luci. Novac dobijen od klijenata, prema optužbi, preuzimali su i osumnjičeni i njegova saradnica, čime su ostvarivali protivpravnu zaradu.

Slučaj je razotkriven tokom međunarodne operacije “Global Chain 2025” početkom juna ove godine, u sklopu koje su policijske agencije, među njima PU Doboj, FUP Sarajevo i Služba za poslove sa strancima, pratile i pretresale lokacije na kojima su žene boravile. Tom prilikom identifikovane su državljanke Kine koje su pružale usluge, a Jong Džang je 24. juna 2025. lociran u Doboju i lišen slobode, nakon čega je predat nadležnim organima.

U pratećem aktu Tužilaštva navodi se da je osumnjičeni, „zajedno sa njemu poznatim licem iz Vijetnama, navođenjem i podsticanjem“ organizovao pružanje usluga radi sticanja zarade, koristeći se digitalnim kanalima i mrežom iznajmljenih stanova.

Postupak se vodi pred Sudom Bosne i Hercegovine, a osumnjičenom se na teret stavlja da je delovao kao organizator i posrednik.

