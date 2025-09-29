Slušaj vest

Predsednik SNSD Milorad Dodik istakao je da će ta stranka predložiti kandidata za prevremene izbore za predsednika Republike Srpske, kada to bude potrebno, odnosno, nakon konsultacija sa koalicionim partnerima.

On je na konferenciji za medije ponovio Glavnog odbora stranke da SNSD izlazi na izbore.

- Danas će se SNSD prijaviti na izbore, ali i dalje mislim da nema razloga za tim izborima osim trule volje stranca i poltičkog Sarajeva i opozicije koja pregovara sa "trojkom" - istakao je Dodik, prenosi RTRS.

On je dodao da je veoma odlučan u tome da se bavi politikom koja je do sada branila Republiku Srpsku.

- Ove politike su pokazale da SNSD i ja nismo vodili računa o svom ličnom komoditetu i da smo branili imovinu Republike Srpske i njen status. Branili smo ono što je stvoreno 1992. godine i njen status - istakao je Dodik.

Lider SNSD Dodik rekao je da je opozicija u Republici Srpskoj na pogrešan način shvatila poziv za učešće u vlasti, jer im je borba protiv njega jedini i krajnji cilj, te istakao da je u pitanju borba protiv Kristijana Šmita i političkog Sarajeva.

- Ovo je politička borba protiv Šmita i političkog Sarajeva, koji su poštujući stranca razbili sistem zajedničkog odlučivanja i bitno srušili ustavni poredak, te doveli BiH u nefunkcionisanje i raspad koji je prisutan. Ova stranka i ranije je pozivala sve političke aktere na bojkot prevremenih izbora u Republici Srpskoj, to je bio preduslov da se pošalje jedinstvena poruka. Vidljivo je bilo nakon donošenja zaključaka Narodne skupštine da je opozicija, prije svega SDS, ignorisala te zaključke. Prethodno su dobili poziv za učešće u Vladi nacionalnog jedinstva - rekao je Dodik.

On je istakao da su drugi na skriven način pokušali da destabilizuju Srpsku.

- Naše ljude pozivam da se mobilišu. To je većina u Republici Srpskoj. Pozivam da nijednog trenutka ne pomisle da je lako jer je na drugoj strani dvolična struktura koja se svađa, tuče i pokazuje nejedinstvo, te se okupi oko kandidata po nalogu nekog centra iz inostranstva - precizirao je Dodik.

Foto: X/MiloradDodik

On je istakao da Republika Srpska jedina funkconiše sa svim svojim institucijama, da Vlada i Narodna skupština ostaju stabilne.

- Republika Srpska ostaje stabilna, usmerena na investicije kojih je svakim danom sve više. Nastaviću da obavljam poslove na najbolji mogući način u interesu naroda, predstavljajući SNSD i sve ono što smo radili - zaključio je Dodik.