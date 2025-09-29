Slušaj vest

Jovica Đermanović (48)iz Banjaluke osuđen je u banjalučkom Okružnom sudu na jedinstvenu kaznu od sedam i po godina zatvora za ubistvo sugrađanina Save Čolića (37) u kojeg je u stanju bitno smanjene uračunljivosti iz automatske puške ispalio 22 hica.

Presudi je prethodio sporazum o priznanju krivice, a Đermanović je osim za ubistvo osuđen za krivično delo nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija zbog posedovanja puške, prenosi Glas Srpske.

Na osnovi sporazuma Đermanović je dobio sedam godina za ubistvo, a osam meseci za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija, te je izrečena jedinstvena kazna od sedam godina i šest meseci.

Tokom izricanja presude majka ubijenog Save Čolića je plakala i jaukala govoreći "Jao sine.."

Predsednik sudskog veća Siniša Marković je istakao da je izvedenim dokazima utvrđeno da je optuženi počinio krivično delo.

Sudija Marković je pojasnio da je iz iskaza svedoka utvrđen poslovni odnos između optuženog Đermanovića i porodice Čolić od 2013. godine.

- Prema izjavama svedoka Đermanović i Nebojša Čolić su zajedno osnovali firmu za prodaju vozila "Trio auto" za šta su dizali kredite i reprogram kredita za koji je obezbeđenje bila kuća Nebojše Čolića. Firma je nakon pojave virusa korona upala u probleme i zbog lošeg poslovanja je zatvorena. Optuženi je ostao Čoliću dužan 120.000 KM koje nije vraćao. Po izlasku iz zatvora Savo Čolić se uključio u vraćanje duga Đermanoviću i rekao da do 1.10.2024. mora da vrati 100.000, a do 1.2. 2025. godine još 20.000 KM - rekao je sudija.

Dalje je pojasnio da optuženi nije mogao da vrati novac pa mu je oštećeni Savo Čolić pretio.

- Prema iskazima svedoka jednom prilikom Savo Čolić je zbog nevraćanja duga udario optuženoog Đermanovića i polomio mu zub i rekao mu da za svaki mesec kašnjenja mora da plaća 12.500 KM kamate - pojasnio je sudija.

Dodao je da su tri svedoka potvrdila da je Đermanović ranije od njih pozajmljivao novac da bi platio Savu. Žrtvin otac Nebojša Čolić je u izjavi takođe potvrdio da su njegov sin i Đermanović imali kontakt, ali pretnje nije pominjao.

Sudija je rekao da iz iskaza svedoka, proizilazi da kada optuženi Đermanović nije skupio traženi novac na ime duga, Savo Čolić mu je na sastanku pretio i rekao da je sada kamata 16.500 KM mesečno.

- Nakon toga su se sastali ponovo 5.maja kada mu je Čolić pretio da će mu ubiti sina ako ne donese novac sutra do 12 časova - rekao je između ostalog sudija Marković.

Pojasnio je da su svedoci rekli da je Savo na ime duga sa auto-placa Đermanovića uzeo i "mercedes".

Sudija je istakao da je pri odmeravanju kazne olakšavajuće za optuženog uzeto to što nije osuđivan, kao priznanje krivice i da je delo počinio u stanju bitno smanjene uračunjivosti.

- Otežavajuće je upornost u činjenju krivičnog dela i činjenica da je ubistvo počinio po danu na javnom mestu. Optuženi je postupao s direktnim umišljajem jer je i pored toga što je bio u stanju bitno smanjenje uračunljivosti, mogao da shvati da pucanjem u oštećenog može da ga ubije - rekao je sudija.

Prema optužnici, Đermanović je Čolića usmrtio 5. maja oko 12:15 časova u Banjaluci, u Karađorđevoj ulici na parkingu prodavnice sportske opreme "Juventa" gde je došao po pozivu oštećenog Čolića.

Oštećeni mu je rekao da u 12 časova dođe na parking, kako bi mu predao 16.500 KM, na ime kamate zbog duga te je zahtevao da donese novac ili će mu u protivnom ubiti sina.

Dodaje se da je Čolić zbog duga od optuženog u periodu od 1. oktobra 2024. godine do 5. maja 2025. godine, uzimao novčane iznose na ime kamate.

Kako se navodi u optužnici, nakon pretnji, Đermanović je zapao u stanje afekta visokog intenziteta, od narastajućeg gneva, povišene emocionalne uzbuđenosti do jake razdraženosti i panike.

- To ga je dovelo u stanje bitno smanjene uračunljivosti, usled koje su njegove mogućnosti da shvati značaj svog dela i sposobnost da upravlja svojim postupcima bile bitno smanjene. Tada je otišao do svog stana u Banjaluci iz garaže izneo automatsku pušku model M 70 sa preklopnim kundakom i stavio je u svoj auto u kojem se na mestu suvozača nalazilo lice D.K. te se odvezao na pomenuti parking prostor - piše u optužnici.

Dalje se navodi da je po dolasku na dogovoreno mesto optuženi parkirao vozilo i nakon što je na motociklu "pjađo", crne boje, došao i oštećeni Čolić, izašao je iz vozila noseći u rukama automatsku pušku.

- Prišao je oštećenom na udaljenost od oko jedan i po metar i u nameri da ga liši života ispalio par hitaca rafalnom paljbom u Čolića. Kada je oštećeni od zadobijenih povreda pao na tlo i ostao ležeći na leđima, Đermanović je nastavio sa rafalnim ispaljivanjem hitaca. Prema Čoliću je je ispalio 22 hica i on je preminuo na licu mesta - navedeno je u optužnici.

Sud je porodicu Save Čolića uputio da nadoknadu štete traže u parničnom postupku.