Supružnici Danijela i Dario Hršum poginuli su u saobraćajnoj nesreći na Palama zato što Amir Kujović iz Sarajeva nije prilagodio brzinu uslovima na putu, te je "mercedesom" prešao u suprotnu kolovoznu traku, izjavio je veštak saobraćajne struke Duško Rađenović u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu na glavnom pretresu u ponovljenom postupku protiv Kujovića.

Rađenovićevo mišljenje je da se usled propusta Kujovića, koji se kretao neprilagođenom brzinom na putu gde je ograničenje 60 kilometara na čas, dogodila nesreća u kojoj su smrtno stradali Hršumi na Palama 11. avgusta 2020. godine.

On je rekao da se automobil audi u kojem su se nalazili Hršumi kretao brzinom od 54 kilometra na čas, iz pravca Ljubogošte, dok brzina mercedesa koji se kretao iz pravca Pala u tački sudara nije bila manja od 74,7 kilometara na čas.

Nakon pregledanih snimaka sa kamera i veštačenja, Rađenović je rekao da je put tog dana bio mokar jer je padala jaka kiša, te da je Kujović mercedesom prešao u suprotnu traku, a da ispred njega nije bilo vozila, kao ni prepreka na putu.

On je naveo da nije bilo tragova kočenja, kao i da smatra da se nesreća ne bi dogodila da je Kujović brzinu prilagodio uslovima na putu, odnosno da je vozio manje od 55 kilometara na čas.

Prema Rađenovićevim rečima, isključeno je da se nesreća dogodila usled kvara na "mercedesu", kao i da su sva oštećenja na ovom automobilu nastala zbog saobraćajne nesreće.

Tužilac Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu Ivan Cvitanović rekao je da ostaje pri ranije iznetim materijalnim dokazima, navodeći da je Kujović u vreme nesreće imao 0,41 promil alkohola u krvi, te da je upravljao vozilom bez važeće vozačke dozvole.

Miloš Dragović, otac stradale Danijele, rekao je novinarima nakon današnjeg ročišta da je prošlo više od pet godina od saobraćajne nesreće, a da postupak još nije završen.

"Juče je bilo 23 godine od njihovog venčanja i umesto da slavimo, mi dolazimo ko zna koji put na ova ročišta, gde se promenilo osam tužilaca", rekao je Dragović.

On je istakao da bi, nakon toliko vremena, samo maksimalna kazna predstavljala neku utehu za ožalošćene porodice.