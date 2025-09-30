Slušaj vest

- Mi ćemo predložiti to koalicionim partnerima i naš predlog biće ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan. Treba da se dogovorimo oko toga - dodao je Dodik.

Posetimo, Dodik je juče najavio da će ta stranka predložiti kandidata za prevremene izbore za predsednika Republike Srpske, kada to bude potrebno, odnosno, nakon konsultacija sa koalicionim partnerima.

Siniša Karan Foto: Beta

On je na konferenciji za medije ponovio Glavnog odbora stranke da SNSD izlazi na izbore.

- Danas će se SNSD prijaviti na izbore, ali i dalje mislim da nema razloga za tim izborima osim trule volje stranca i poltičkog Sarajeva i opozicije koja pregovara sa "trojkom" - istakao je Dodik, prenosi RTRS.

On je dodao da je veoma odlučan u tome da se bavi politikom koja je do sada branila Republiku Srpsku.

- Ove politike su pokazale da SNSD i ja nismo vodili računa o svom ličnom komoditetu i da smo branili imovinu Republike Srpske i njen status. Branili smo ono što je stvoreno 1992. godine i njen status - istakao je Dodik.