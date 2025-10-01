Slušaj vest

Na području opštine Novo Sarajevo, u ulici Zmaja od Bosne, u ponedeljak, 29. septembra 2025. godine oko 21:05 sati, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno dete rođeno 2014. godine.

Prema zvaničnim informacijama, dete je oboreno na kolovoz kada ga je udarilo putničko motorno vozilo marke "honda", kojim je upravljala A. O. (1995) iz Sarajeva.

U nesreći je maloletni pešak zadobio teške telesne povrede - frakturu skočnog zgloba leve noge. Nakon ukazane pomoći u Opštoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, dete je upućeno na kućno lečenje.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, dok su uviđaj na mestu nesreće obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS i ovlašteni sudski veštaci saobraćajne i mašinske struke.

Policija apeluje na vozače da budu posebno oprezni u zonama gde se često kreću deca i pešaci, kako bi se sprečile ovakve nesreće.