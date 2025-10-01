Slušaj vest

Kantonalni sud u Sarajevu osudio je Nihada Sarajkića na 40 godina zatvora za ubistvo Anela Krša na Vilsonovom šetalištu 10. juna 2024. godine na okrutan način.

Prvostepenom presudom Sarajkić je osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva Anela Krše i nedozvoljenog držanje oružja.

Za ubistvo mu je izrečena kazna od 39 godina, a za nedozvoljeno držanje oružja jedna godina zatvora.

Proglašen je krivim da je 10. juna prošle godine, u Vilsonovom šetalištu na okrutan način ubio Kršu, ispalivši u njega 16 hitaca iz pištolja.

Ubistvo se dogodilo na mestu gde je bio okupljen veći broj ljudi, a nakon što je usmrtio Kršu, Sarajkić je pozvao policiju, sačekao ih i predao se.

Prema optužnici, nakon što su se prethodno dogovorili da se nađu i tu proveli više od sat, Sarajkić je sa udaljenosti od otprilike jednog metra ispalio 16 hitaca u oštećenog, od kojih ga je 15 pogodilo.

Anel Kršo Foto: Facebook

Kršo je pao je na tlo i dok je bespomoćno ležao i trpio bolove, Sarajkić mu je prišao i na okrutan način zadao mu najmanje tri udarca nogom u predelu glave.

Potom je rastavio pištolj, stavio na klupu delove i tu sačekao policajce koji su ga uhapsili.

Na ovu prvostepenu presudu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Federacije BiH.