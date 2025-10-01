Slušaj vest

Policija i porodica tragali su za Borislavom A. (46) iz Novog Grada u Republici Srpskoj, čiji je nestanak prijavljen 28. septembra, a poslednji put je viđen pre mesec dana.

"Po izjavi člana porodice koji je prijavio nestanak, Borislav je slabije telesne konstitucije, visine oko 170cm i kratke prosede kose, a zadnji put je viđen 31.8.2025. godine", navode iz PU Prijedor.

Apelovali su na sve građane ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju korisne informacije koje bi pomogle u pronalasku, da se obrate u najbližu policijsku stanicu.

Međutim, potom je došlo do preokreta.

Borislav Antonić Foto: PU Prijedor

Pripadnici Policijske uprave Prijedor obustavili su potragu za Borislavom nakon što je utvrđeno da se nalazi u inostranstvu, saopšteno je danas iz ove uprave.