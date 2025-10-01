Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je Plan rasta opšti dokument koji nisu usaglašavali, ali da će se Vlada izjasniti o konkretnim zadacima koji budu stigli iz Brisela.

- Kada iz Brisela budu dali tačne korake, onda možemo reći šta je prihvatljivo, a šta ne - rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da sigurno neće biti prihvaćene stvari koje podrazumevaju prenos nadležnosti.

Savo Minić, premijer Republike Srpske Foto: YouTube/ RTRS vijesti, Printscreen/Youtube

Komentarišući izjavu lidera NiP Elmedina Konakovića da će budući predsednik Republike Srpske, ukoliko nastavi politiku Milorada Dodika, završiti isto kao on, Minić je rekao da sarajevski političari nikada nisu prestajali da se upliću u izborne procese u Srpskoj.

- Ne bih ga komentarisao, neka hoda po svojoj čaršiji i vodi računa tamo, sigurno ima problema - rekao je Minić.

(Kurir.rs/RTRS/Preneo: N. V.)

