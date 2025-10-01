Slušaj vest

Opštinski sud u Kalesiji navodi da je optužnica potvrđena u julu ove godine protiv dva službenika Policijske stanice Kalesija - Samira Valjevca i Mensura Nuhanovića - zbog nesavesnog vršenja dužnosti.

- Optužnica i rešenje o potvrđivanju optužnice dostavljene su optuženima i braniocima, a dostava je ponovljena i braniocu jednog od optuženih zbog korišćenja godišnjeg odmora. Ročište za izjašnjenje o krivici još nije zakazano - rečeno je iz Suda.

Ovi policajci su navodno postupali suprotno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH i Pravilnika o načinu sprovođenja zaštitnih mera za učinioce nasilja u porodici, koje su u nadležnosti policije.

- Prema telefonskoj prijavi I. S. iz Kalesije, koja je 30. januara 2025. godine prijavila svog supruga Emira Selimovića za nasilje u porodici, oni nisu postupili u skladu sa odredbama navedenih propisa - saopštilo je Tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Zatim su objasnili da, bez obzira na to što je podnosilac prijave, po odlasku sa mesta događaja, zamolio policajca da ne preduzima nikakve radnje po prijavi, u skladu sa propisima, takva prijava nije mogla biti povučena, te su ovi policijski službenici bili dužni da preduzmu radnje koje su bile obavezne radi sprovođenja zaštitnih mera za podnosioca prijave zbog nasilja u porodici.

- Na ovaj način je ozbiljno povređeno pravo oštećene na najefikasniju zaštitu kao žrtve porodičnog nasilja, nije joj obezbeđena zaštita zdravlja i bezbednosti i nije sprečeno porodično nasilje, jer su IS i njen maloletni sin ubijeni 12. februara 2025. godine, a za ubistva je osumnjičen suprug i otac Emir Selimović, koji je pod istragom u ovom tužilaštvu i nalazi se u pritvoru - ranije je objašnjeno.

Emir Selimović je pravosnažnom presudom u Kantonalnom sudu u Tuzli osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva supruge Inele i njihovog 13-godišnjeg sina.