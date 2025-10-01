Slušaj vest

Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova RS u saradnji sa policijskim upravama Trebinje i Bijeljina, pripadnicima MUP-a Srednjobosanskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina i Okružnog javnog tužilaštva Trebinje su u okviru kriminalističke obrade kodnog naziva "Karika" uhapsili četiri osobe.

Osobe inicijala D. S., R. P i S. V. iz Trebinja i N. P. iz Јajca su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su u prethodnom vremenskom periodu izvršila krivična dela "iskorišćavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela seksualnog zlostavljanja ili iskorišćavanja deteta","iskorišćavanje dece za pornografiju" i "upoznavanje dece sa pornografijom'' Krivičnog zakonika RS.

- Postupajući po naredbama nadležnih sudova, izvršeni su pretresi na četiri lokacije koje koriste lica koje se dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenih krivičnih dela i tom prilikom su pronađena i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog dela i to računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartica i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog dela - navodi se u saopštenju MUP-a RS.

Komunicirali sa decom

Navedena krivična dela su izvršena na taj način što su osumnjičeni u prethodnom vremenskom periodu putem društvenih mreža stupali u komunikaciju sa decom uzrasta 13 i 14 godina, zatim, decu navodili na izradu sadržaja dečje pornografije, odnosno, tražili su od dece da se fotografišu bez odeće, opisujući im detaljno na koji način da fotografišu intimne delove tela.

Takođe, navedena lica su upoznavala decu sa pornografijom, šaljući im fotografski i video materijal pornografskog sadržaja. Isti su kroz komunikaciju, koristeći se aplikacijama, pokušavali i dogovarali sastanke sa decom radi vršenja obljube.

Delio se sadržaj pornografije

Pored navedenog osumnjičeni su koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, pristupali grupama u kojima se delio sadržaj dečje pornografije.

Takođe, pojedina lica se sumnjiče se da su na udaljenim infrastrukturama kreirali skladišni prostor za čuvanje digitalnih podataka koji su se nalazili pod njihovom kontrolom, nakon čega su na pomenute skladišne prostore u više navrata skladištili sadržaje dečje pornografije.