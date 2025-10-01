Slušaj vest

Tri osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bugojna, koja se dogodila danas oko 18 časova.

Zbog nesreće je saobraćaj potpuno obustavljen na magistralnom putu M-16 Bugojno - Donji Vakuf.

U nesreći su učestvovala vozila marke VW golf i škoda, prenosi Bugojno Danas.

"U ovoj saobraćajnoj nesreći vozač i suvozač vozila Golf su smrtno stradali kao i suvozač u vozilu škoda. Vozač iz vozila škoda je zadobio povrede", kazao je portparol MUP-a SBK Hasan Hodžić.

U toku je uviđaj na mestu nesreće.

Kurir.rs/Nezavisne

