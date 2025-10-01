U nesreći su učestvovala vozila marke VW golf i škoda
Bosna i Hercegovina
TROJE MRTVIH U SUDARU U BUGOJNA Jeziv sudar dva automobila
Tri osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bugojna, koja se dogodila danas oko 18 časova.
Zbog nesreće je saobraćaj potpuno obustavljen na magistralnom putu M-16 Bugojno - Donji Vakuf.
U nesreći su učestvovala vozila marke VW golf i škoda, prenosi Bugojno Danas.
"U ovoj saobraćajnoj nesreći vozač i suvozač vozila Golf su smrtno stradali kao i suvozač u vozilu škoda. Vozač iz vozila škoda je zadobio povrede", kazao je portparol MUP-a SBK Hasan Hodžić.
U toku je uviđaj na mestu nesreće.
