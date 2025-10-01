Slušaj vest

Navršilo se deset godina od mafijaške likvidacije slovenačkog državljanina Nebojše Čubrilovića (33) u Banjaluci. Ubice su na slobodi i istražni organi do danas nisu uspeli da utvrde ko stoji iza sačekuše koja je potresla Banjaluku.

Čubrilović, koji je u Sloveniji osuđivan zbog krijumčarenja kokaina, ubijen 1. oktobra 2015. godine u sačekuši u Gundulićevoj ulici. Kobne noći se automobilom "audi" vraćao u iznajmljeni stan, u kojem se krio od slovenačkog pravosuđa koje je za njim raspisalo poternicu zbog sumnje da je učestvovao u međunarodnom švercu više stotina kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Ubijen iz zasede

Ubica ga je u zasedi čekao i nakon što je Čubrilović krenuo prema ulazu u stan u njega je ispalio više hitaca najverovatnije iz "škorpiona". Tri metka pogodila su ga u leđa, probila srce i oba plućna krila, a jedan ga je pogodio u ruku.

Nakon likvidacije kompletna policija je dignuta na noge, ali je ubica umakao. Iako se zločin dogodio u veoma prometnoj ulici nešto pre 23 časa niko od prolaznika ništa sumnjivo nije primetio. Stanari zgrade, čiji prozori i balkoni imaju pogled ka mestu zločina, ispričali su da su čuli pucnjavu, ali na to nisu obraćali pažnju misleći da neko baca petarde slaveći pobedu FK Partizan u utakmici Ligi Evrope. Telo je pronašla vlasnica kuće, a iako je imanje opasano video nadzorom i alarmnim sistemom, ni to nije pomoglo u otkrivanju počinilaca.

Likvidacija naručena iz kriminalnih krugova

Već nakon ubistva se sumnjalo da je ova likvidacija naručena iz kriminalnih krugova, budući da je Čubrilović osuđivan u Sloveniji kao član kriminalne grupe koja je 2012. godine prošvercovala 50 kilograma kokaina iz Brazila u Evropu. U vreme ubistva nalazio se pod istragom zbog krijumčarenja više stotina kilograma kokaina, koji je zbog kvara na brodu bačen u more. Prema pisanju medija iz Slovenije na brodu je, zbog opterećenja, navodno pukao jarbol pa je posada morala da traži pomoć teretnog broda. Cela posada je prešla na teretnjak. U strahu da ne budu otkriveni, kokain su bacili u more. To su snimili mobilnim telefonima kao dokaz da droga nije ukradena i istražioci su došli u posed tih snimaka i pokrenuli su istragu. Istraga se vodila protiv ukupno 29 osoba, među kojima je i Čubrilović. Znajući da mu se sprema hapšenje on se "sklonio" u Banjaluku, jer ima državljanstvo BiH koje bi ga štitilo od eventualnog izručenja Sloveniji, a nije isključeno i da se plašio odmazde zbog gubitka kokaina.

Hapšenja bez osumnjičenog

Operativni podaci policije ukazivali su da je Čubrilović u Banjaluci boravio svega dva meseca. Istragu u ovom predmetu vodi Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci. Na slučaju su se menjali timovi istražitelja i policijske uprave koje su vodile istragu. Operativno su ih pomagali policija Slovenije i američka DEA. U istrazi je saslušano više osoba, a za nekoliko lica koji su bili interesantni za istragu raspisane su i potrage. Najmanje tri osobe su uhapšene na granici na osnovu tih potraga, ali niko od njih nije imao status osumnjičenog i svi su posle ispitivanja pušteni na slobodu.

